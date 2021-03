Novou hlavní hygieničkou bude ředitelka moravskoslezské krajské hygienické stanice Pavla Svrčinová. Česká televize (ČT) to ve čtvrtek uvedla s odvoláním na premiéra Andreje Babiše (ANO) a Svrčinová to potvrdila ČTK. Ve funkci by chtěla zlepšit vyhledávání lidí, se kterými se setkali nakažení koronavirem. Nynější hlavní hygieničku Jarmilu Rážovou vystřídá Svrčinová podle premiéra v polovině března. O jejím jmenování do funkce by v pátek mohla jednat vláda.

Hlavní hygienička je zároveň náměstkyní ministra zdravotnictví. O tom, že uvažuje o výměně hlavní hygieničky, informoval po středečním jednání vlády ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Babiš o víkendu vyjádřil nespokojenost s prací některých vysokých úředníků ministerstva zdravotnictví v době sílící epidemie koronaviru. "Kde je hlavní hygienička?" řekl premiér v neděli v CNN Prima News.

Babiš v ČT uvedl, že Svrčinovou považuje v oboru za jednu z nejlepších. Doufá v to, že půjde do médií a bude tváří, které lidé uvěří. "Myslím, že to není pro členy vlády, aby dělali nějaké predikce (epidemie), které potom se nenaplní. To už jsme měli několikrát," řekl premiér.

Sedmapadesátiletá Svrčinová vede moravskoslezskou krajskou hygienickou stanici od loňského ledna. Je odbornicí v ochraně a podpoře veřejného zdraví, dlouhá léta se specializovala na hygienu výživy a bezpečnost potravin, jako auditorka na celoevropské úrovni. O funkci hlavní hygieničky se před pěti lety ucházela ve výběrovém řízení, kvůli novému služebnímu zákonu jí ale nebyla jako dostatečná kvalifikace uznána předchozí práce pro Evropskou komisi.

Svrčinová ČTK řekla, že hygienici musí hlavně trasovat a důsledně dohledávat kontakty nakažených. Pro hygieniky chce ale nastavit maximální limity, více mají pomáhat callcentra. Uvedla, že si nedělá iluze o tom, že by s denními přírůstky nad 1500 případů nákazy za den v kraji byli hygienici schopní vše vytrasovat. "Vyberou se ty nejdůležitější případy, což pro mě jsou teď mutace, které by měli trasovat hygienici, a ten zbytek budou muset trasovat callcentra. Ten mechanismus se musí nastavit," uvedla Svrčinová. Rezervy vnímá v informovanosti veřejnosti o koronaviru.

Na facebookové stránce Svrčinové byl loni v říjnu sdílen příspěvek, který dnes romská organizace Romea na twitteru označila za rasistický. "Nevím, jak se mně to na profilu ocitlo, a proto jsem celý profil zrušila. Já opravdu facebook nepotřebuju," řekla k tomu ČTK Svrčinová. "Nic takového není v mém vlastním přesvědčení a rozhodně tyto pocity žádné nemám, že bych byla rasistka," uvedla večer v pořadu České televize Události, komentáře. Odmítavě se k příspěvku na twitteru vyjádřil i předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Babišovo vyjádření ČTK zjišťuje.

Protiromský rasismus jako nový styl komunikace vládních opatření proti koronaviru? Nová hlavní hygienička se představuje... Více zde: https://t.co/l6AxWWisQE pic.twitter.com/8Hdt3XNEt2 — ROMEA (@romeanews) March 4, 2021

Svrčinová vedle řízení krajské hygieny působí také na lékařské fakultě v Ostravě. Loni v červenci ji tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) vyzval, aby zvážila setrvání ve funkci kvůli podle něj nezvládnuté komunikaci o zpřísnění protiepidemických opatření v Moravskoslezském kraji. "Pan ministr mě vyzvat může, tak ať mě odvolá," reagovala tehdy Svrčinová.

Rážovou do funkce jmenovala vláda koncem loňského června. Funkcí byla už předtím pověřena po březnovém odvolání Evy Gottvaldové, která podle kabinetu nezvládla svou práci v počínající epidemii.