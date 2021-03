Denní přírůstky nově nakažených covidem-19 se začínají stabilizovat. Dá se předpokládat, že epidemie začne brzdit. Pokud se situace zlepší, bude možné po 21. březnu zrušit ta nejstriktnější opatření, jako je například omezení pohybu v katastru obce. Nebude se ale jednat o masivní rozvolňování. Novinářům to řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek ve sněmovně řekl, že lidé nemají počítat s rozvolněním protiepidemických opatření po ukončení nynějších omezení. Současný lockdown vyhlásila vláda od začátku března na dobu tří týdnů. "Pokud se bude situace lepšit, po této době mohou být pravděpodobně uvolněna ta nejstriktnější opatření, například omezení pohybu v katastru obce a podobně," řekl k tomu v pátek Blatný.

Počty naočkovaných by v následujících měsících měly podle ministra zdravotnictví stoupat. V březnu má do Česka dorazit přes milion dávek vakcíny, z toho zhruba 700 tisíc od společností Pfizer/BioNTech. V dubnu přijdou dva miliony dávek, řekl Blatný. Ke čtvrtku dostalo první dávku vakcíny 78 procent lidí nad 80 let, kteří se k očkování zaregistrovali, obě dávky obdrželo 21 procent osob v kategorii. Cílem je v březnu očkovat alespoň 35 tisíc lidí denně, v dubnu by se mělo každý den aplikovat 100 tisíc dávek vakcíny, řekl Blatný.

Kromě nemocnic očkují také praktičtí lékaři. Do očkování je zapojeno přes 2000 ordinací, doplnil Blatný. Zaregistrovalo se u nich přes 120 tisíc lidí.

Zdravotníci v nemocnicích podle Blatného dostanou odměny, které jim ministerstvo přislíbilo za jejich pracovní nasazení během koronavirové pandemie, v květnové výplatě. Měli by obdržet částku srovnatelnou s loňskem. Loni zdravotníci v nemocnicích obdrželi za jarní měsíce navíc 75 tisíc korun hrubého. Odměny dostanou i zdravotníci, kteří pracují mimo nemocnice. Peníze by měli dostat díky změně kompenzační vyhlášky.

Návrh, který bude řešit vyplacení odměn zdravotníků v nemocnicích, předloží Blatný na pondělním jednání vlády.

Vláda také projedná pracovní povinnost v nemocnicích pro studenty. Ta by se podle Blatného neměla týkat prvních a šestých ročníků. Ministerstvo chce povolat i některé středoškolské studenty. Upřesnění, o které studenty by se mělo jednat, dostane úřad během dopoledne v dokumentu od ministerstva školství.

Studentská komora Rady vysokých škol s návrhem ministerstva zdravotnictví nesouhlasí. Podle ní to představuje velký zásah do studia.

Laboratoře ve čtvrtek v Česku potvrdily 14 554 nových případů covidu. Je to méně než v úterý a ve středu a také o 28 méně než před týdnem. Jde o patnáctý nejvyšší denní přírůstek od začátku epidemie. V nemocnicích bylo ve čtvrtek 8153 lidí s covidem, o 261 méně než ve středu, ale o 700 více než před týdnem. V těžkém stavu je 1735 z nich. Vyplývá to z dat ministerstva zdravotnictví.

Reprodukční číslo kleslo na 1,045 a je nejnižší za posledních 18 dnů. Při hodnotě překračující 1,00 epidemie sílí.

Od začátku epidemie loni v březnu zemřelo v Česku 21 325 lidí s prokázaným covidem, z toho 9385 od začátku letošního roku. Za čtyři březnové dny je to zatím 638 úmrtí. Celkem testy v Česku dosud odhalily 1,299 milionu nakažených.