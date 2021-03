Ani po více než roce koronavirové pandemie nejsou hygienici schopni vytrasovat do čtyřiadvaceti hodin velkou část kontaktů. "Musíme upravit systém, přeškolit tazatele, aby zkrátili dobu hovoru," říká nová hlavní hygienička Pavla Svrčinová, současná ředitelka moravskoslezské krajské hygienické stanice. Premiér Andrej Babiš po ní také

chce, aby lépe komunikovala s veřejností a vysvětlovala rozhodnutí na základě dat.

HN: V médiích jste řekla, že chcete zlepšit hlavně trasování. Kde jsou ještě mezery, přece se to snaží ministerstvo zlepšovat už rok?

Epidemie vkládáme do dvou systémů, proč nepřijímá jeden systém od druhého automaticky? Není spojený hospitalizační modul, data odtamtud se nepřeklápějí dobře do našeho systému. Problémy jsou i s modulem sociálních služeb. Když nebudu dvakrát vypisovat, do jaké epidemie člověk patří, ušetříme čas a vytrasujeme toho mnohem více. Musíme dopracovat některé funkcionality, které ještě nefungují.