Povinné testování na covid-19 se bude od středy 10. března týkat nově také zaměstnanců veřejné správy a osob samostatně výdělečně činných pracujících v podnicích, které mají více než 50 zaměstnanců. V neděli to uvedla v tiskové zprávě ministerstva zdravotnictví a průmyslu a obchodu. Od přespříštího týdne by se podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) mělo testování rozšířit i na malé podniky.

"Všichni pracovníci docházející do podniku, včetně veřejné správy, ať už to jsou zaměstnanci na plný nebo částečný úvazek, pracovníci agentur práce nebo OSVČ, budou se muset prokázat negativním testem. V případě, že nebudou mít vlastní test, je možné zahrnout je do testování v rámci firmy, kde se zdržují," říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Podle něj by také příští týden mělo být dostatečné množství testů, proto by se teď firmy neměly předzásobovat, aby se skokově nezvýšila cena testů.

S ohledem na omezené kapacity testovacích center ministerstva doporučují využívat hlavně samotestování přímo ve firmách. Ministerstvo průmyslu a obchodu proto připravilo i průvodce "Deset kroků k samotestování". Stát na samotestování přispívá z veřejného zdravotního pojištění na test každého zaměstnance nebo OSVČ čtyřikrát měsíčně 60 korun.

"Nechceme zavírat průmyslové ani jiné podniky. Východiskem, jak zmírnit šíření epidemie a zároveň tak co nejméně ohrozit chod ekonomiky, je právě pravidelné a opakované testování. Odhalení zejména bezpříznakových přenašečů může pomoci i s aktuální zátěží nemocnic, protože nákaza se díky tomu nešíří především mezi zranitelné skupiny obyvatel, jejichž zdravotní stav si pak často vyžádá právě hospitalizaci," uvedl k rozšíření povinného testování ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

O povinnosti pro firmy vláda rozhodla v pondělí. Dotkne se více než dvou milionů lidí. V Česku má pozitivní test na koronavirus více než 154 tisíc osob, nejvíce od začátku epidemie. Některé nemocnice už musely přejít do režimu, v němž by pracovaly například při hromadných vlakových neštěstích.