Organizátoři z iniciativy Hlídací pes v neděli krátce po zahájení ve 14:00 rozpustili protestní akci na pražském Staroměstském náměstí a vyzvali přítomné k setkání na Petříně. Policisté totiž náměstí uzavřeli a na demonstraci proti vládním opatřením proti koronaviru pustili jen 100 lidí. Další desítky lidí se vstupu dožadovaly, bránili jim v tom policisté. Podle policie demonstraci rozpustil pražský magistrát, několik lidí bylo zadrženo.

Podobná situace byla krátce předtím na Václavském náměstí, kam na 13:00 svolala demonstraci iniciativa My společně. Policie rovněž náměstí uzavřela a do prostoru ohraničeného červeno-bílými zátarasy pustila jen stovku účastníků, což je nyní povolený počet lidí při shromážděních při epidemii koronaviru, a občany, kteří v dané oblasti bydlí. Organizátor zhruba po deseti minutách akci kvůli policejnímu zásahu ukončil. Část účastníků protestu se přesunula k Národnímu divadlu, kde setrvala. Ostatní se rozešli.

Policie po demonstraci na Václavském náměstí zadržela jejího spoluorganizátora, nezařazeného poslance Lubomíra Volného (dříve SPD). Uvedla to televizní stanice CNN Prima News. "Mám informace, že byl pan poslanec zajištěn poté, co opakovaně odmítl použít roušku," řekl televizi ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) k zadržení poslance, jehož přestupek by mohl posuzovat imunitní výbor dolní komory.

Policie uvedla, že pro porušování vládních nařízení na demonstracích zajistila několik osob kvůli neuposlechnutí výzvy úřední osoby a porušení vládních nařízení.

Policie v týdnu avizovala, že bude na ohlášených demonstracích kontrolovat dodržování pravidel, která jsou omezena kvůli šíření koronaviru. Zaměřit se chtěla mimo jiné na to, zda je účastníků protestů povolený počet, jsou jen z okresu, kde se akce koná, a mají předepsanou ochranu nosu a úst.

V neděli tak policie nepustila za hranice okresů několik autobusů, které na demonstraci proti vládním opatřením mířily do Prahy. Několik autobusů jelo z Karviné, jeden z Brna. Pokutu na místě nikdo nedostal.

Na demonstraci proti vládním opatřením do Prahy mířil také autobus, který monitorovala policie z Plzeňského kraje. Autobus jel z Kralup, podle mluvčí policie Ivany Jelínkové do něj ale nikdo nenastoupil.