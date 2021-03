V nemocnicích leží skoro osm tisíc lidí s covidem, více než 1700 z nich ve vážném stavu. V některých krajích už zdravotníci museli začít pečovat o nemocné podobným způsobem jako například při vlakovém neštěstí. Na pomoc jim vyrazil Český červený kříž a jeho dobrovolníci. Čtyřčlenné týmy jsou sestrám k ruce vždy po tři dny. Za sebou mají proškolení v základech ošetřovatelství. "Na kurzy se nám od října přihlásilo přes pět tisíc zájemců, proškolili jsme už více než tři tisíce z nich," říká v rozhovoru pro HN velitel ústředního krizového týmu Červeného kříže Richard Smejkal.

HN: V kolika nemocnicích nyní Český červený kříž působí?

Je potřeba rozlišovat mezi jednotlivými dobrovolníky, které průběžně nasazujeme do desítek domovů pro seniory a nemocnic v Česku, a mezi druhým modelem, který jsme spustili 16. února v Karlových Varech. Je to model týmů M72. M jako mobilita, 72 jako 72 hodin nasazení. Ten se skládá ze tří členů a jednoho vedoucího. Na daném oddělení pak tým přebírá pečovatelské a ošetřovatelské úkoly. Stará se o to, aby byl čistý pacient, jeho lůžko i okolí lůžka, aby byla posílena mobilita pacienta, pokud může třeba sám docházet na toaletu, a aby byl vizuální kontakt mezi personálem a pacientem. Tým pomáhá také se stravováním a hydratací.

Tyto úkoly přebírá u 15 až 20 pacientů na oddělení a pod dohledem sestry tento kompletní servis zajišťuje, jak my říkáme, na klíč. V tom je rozdíl od situace jednotlivých dobrovolníků – nezdržujeme a nezatěžujeme místní personál tím, že by týmy musel proškolovat. Co se týče počtů, tak pilot v Karlových Varech už má za sebou třetí týden fungování. Máme tam nasazených 14 týmů, které se střídají po 72 hodinách. Teď, když spolu hovoříme, máme sedm nových nemocnic, do kterých budeme od pondělí tyto týmy posílat.