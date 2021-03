Už za měsíc mají deváťáci skládat přijímací zkoušky na střední školy. Ti, kteří se hlásí na maturitní obory, se jim téměř jistě nevyhnou. Všude tam, kde se hlásí více uchazečů, než mají volných míst, proběhnou stejné přijímací zkoušky, jako v minulosti - tedy jednotné testy z češtiny a matematiky připravené státní společností Cermat.

"Máme takové množství přihlášek, že zkoušky uspořádat musíme. Jakmile počet přihlášek převyšuje plánovaný počet přijímaných studentů, škola je povinna zkoušky konat. Jediný rozdíl oproti minulým létům je v tom, že školy nemusí využívat jednotné testy od Cermatu, ale mohou si zkoušky uspořádat vlastní," vysvětlil ředitel Střední škola energetická a stavební Jan Mareš. Podle jeho informací ale této možnosti využije jen minimum škol.

Například u gymnázií, o které je tradičně největší zájem, proběhnou zkoušky stejně jako loni. "Dělali jsme si průzkum, a jen pět škol uvažuje o vlastních testech," uvádí předsedkyně Asociace gymnázií Renata Schejbalová.

Jen obory, na které se hlásí méně žáků, než kolik škola plánuje přijmout, mohou přijímací zkoušky úplně zrušit.

Termín přijímacích zkoušek se blíží - jednotné přijímací testy od Cermatu se mají konat na čtyřleté obory 12. a 13. dubna, na víceletá gymnázia 14. a 15. dubna. Školní přijímací zkoušky by měly být na maturitních oborech od 12. do 28. dubna. Vzhledem k epidemiologické situaci se nyní na ministerstvu školství intenzivně jedná o jejich odkladu. To se kvůli koronaviru stalo už loni.

Podle mluvčí ministerstva školství Anety Lednové by se mělo rozhodnout do konce příštího týdne. "Varianta, že by se přijímací zkoušky posunuly, je určitě ve hře. Jako školy nemáme s posunutím termínů problém," uvádí předseda Asociace hotelových škol Jiří Nekuda.

Podobně jako loni se u jednotných přijímacích zkoušek letos prodlouží čas na vypracování testů. Na rozdíl od minulého roku, kdy měli uchazeči na složení zkoušky jediný pokus, letos zatím ministerstvo počítá s tím, že se budou konat obvyklé dva termíny.