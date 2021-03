Ředitelky pražských domovů pro seniory v Ďáblicích a v Kobylisích Jana Valinčičová a Zuzana Steinbauerová v pondělí rezignovaly. Stalo se tak poté, co HN a Aktuálně.cz upozornily, že ženám zdarma zapůjčil auta Tomáš Horáček, lobbista dnes stíhaný za manipulace zakázek. Z domovů pro seniory následně plynuly zakázky na Horáčka napojeným firmám.

Když redakce HN a Aktuálně.cz předminulý týden upozornily, že trestně stíhaný lobbista Tomáš Horáček zdarma zapůjčil auta dvěma ředitelkám pražských domovů pro seniory, pražská radní pro zdravotnictví Milena Johnová (Praha sobě) smlouvy, které reportéři zveřejnili, označila za falzifikáty a postavila se na stranu úřednic.

Tomáš Horáček Od června 2018 je Tomáš Horáček obviněn v případu korupce v pražských nemocnicích Na Františku a na Bulovce. V policejních výpovědích, které mají redakce HN a Aktuálně.cz k dispozici, se k uplácení vedoucích manažerů těchto nemocnic přiznává. Usiluje tak o status spolupracujícího obviněného. Spolu s Horáčkem kriminalisté rovněž stíhají bývalou ředitelku Fakultní nemocnice Bulovka Andreu Vrbovskou, exředitele Nemocnice Na Františku Roberta Zelenáka, bývalého starostu Prahy 1 Daniela Hodka nebo blízkého spolupracovníka exposlance za ODS Marka Šnajdra Miroslava Lekeše. Právě se Šnajdrem lobbista Horáček podle informací deníku Právo připravoval koupi pražské Nemocnice sv. Alžběty. Z koupi ale sešlo. Později lobbista v kauze vypovídal i proti Šnajdrovi a obvinil ho, že také rozdával úplatky. Marek Šnajdr svou vinu popírá, v kauze je ale také stíhaný. Nejúspěšnějším byznysem podnikatele Horáčka byla firma První chráněná dílna. Ta figuruje spolu s Horáčkem v kauze Fakultní nemocnice Bulovka. Podle Transparency International dílna těžila především ze zvýhodnění na trhu. Jako zaměstnavatel handicapovaných měla podle staré legislativy ve veřejných tendrech značnou výhodu. V praxi však ve většině případů jen přeprodávala zboží, které postižení vůbec nevyrobili. Zakázky se týkaly například vybavení kuchyní pro ministerstvo vnitra, dodávky uniforem pro pražský dopravní podnik nebo odvozu a ekologické likvidace odpadů v českých nemocnicích. Společnost také získala desítky milionů korun v dotacích od ministerstva průmyslu nebo ministerstva práce a sociálních věcí. Ještě než ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) v roce 2018 po varováních BIS odvolal několik ředitelů nemocnic, které společnostem blízkým Horáčkovi dávaly zakázky, lobbista měl k Babišovu hnutí blízko. Firma Active Vision podle darovací smlouvy zadarmo zajistila pro ANO před komunálními volbami v roce 2014 pojízdný billboard a propagační spoty. Původem severočeský podnikatel pomáhal hnutí i před krajskými volbami v roce 2016 a objevil se také v jeho volebním štábu. Jakmile Horáčka začala stíhat policie, hnutí dary vracelo. Vojtěch, který byl dříve tajemníkem na ministerstvu financí, přes Horáčka tajně sháněl informace – lobbista za něj podle svých slov poslal na 100 žádostí o informace na různé úřady a instituce. Upozornil na to Radiožurnál. Horáček měl vazby i na KSČM. Jak zjistil deník Právo, v dopisech adresovaných ústeckému finančnímu úřadu se za Horáčkův byznys přimlouval předseda komunistů Vojtěch Filip. Poté co komunistická strana přijala téměř stotisícový dar od firmy Active Vision. Stát na Horáčkovu firmu nechal uvalit exekuci kvůli 21 milionům korun za údajné zneužití evropských dotací. ČSSD Horáčka vyloučila v roce 2010 kvůli nabírání černých duší do ústecké organizace pravé ruky Jiřího Paroubka Petra Bendy. Horáčkovy aktivity tehdy zdokumentovalo Aktuálně.cz.

To už ale neplatí. Poté co během minulém víkendu do kauzy zasáhl primátor Zdeněk Hřib (Piráti), v pondělí obě ženy rezignovaly. Stalo se tak v den, kdy o záležitosti jednala rada hlavního města. Po schůzce, kterou měly s Hřibem a Johnovou a na níž měly příležitost souvislosti vedení města vysvětlit.

"Myslím, že jsme tím dali jasně najevo, že v Praze pro takové jednání není místo," řekl v pondělí předseda zastupitelského klubu hnutí Praha sobě Jan Čižinský, do kterého spadá i Johnová.

Obě ženy uzavřely jako fyzické osoby v roce 2017 smlouvy na bezplatné užívání automobilů Škoda Octavia a BWM s firmou Active Vision, u níž se Horáček i dnes prohlašuje za vlastníka, ačkoliv v obchodním rejstříku zapsaný není. Ten to po konfrontaci v písemném prohlášení reportérům přiznal.

"Vozidla byla zapůjčena cca čtyři nebo pět let zpátky mou společností Active Vision s nabídkou odkupu, ke kterému však následně nedošlo a vozidla byla prodána jinému zákazníkovi. Mohu případně dohledat komu a kdy. Na zápůjčku byla uzavřena řádná smlouva. Obě dotazované dámy znám téměř 10 let stejně jako mnoho jiných a nevím, proč bych to měl zapírat," napsal Horáček.

To, že kontrakt podepsala, po jeho předložení připustila i ředitelka domova pro seniory v Kobylisích Zuzana Steinbauerová. Proč smlouvu podepsala, ale nevysvětlila. "Pro mě je to taková marginálie, že si to nepamatuji," reagovala. Se zakázkami placenými z veřejných peněz to podle ní nesouvisí. "To objednává moje zástupkyně. Já na to nemám čas."

Steinbauerová nicméně po vydání textů Johnové popírala, že by smlouvy podepsala a auta využívala. Na dotazy redakce, proč tedy rezignovala, nereagovala.

Zakázky za desítky milionů

Zápůjčka aut trvala do dubna 2018. Zakázky pavučině firem blízkých Horáčkovi ze zařízení, které ženy řídily, ale plynuly dále. I přesto, že po rozsáhlém policejním zásahu v nemocnicích či právě domovech pro seniory v roce 2018, při němž mimo jiné policisté Steinbauerové zabavili mobilní telefon, magistrát rozeslal svým podřízeným organizacím dopis, který to měl zastavit. V dopise stálo, aby s firmami, jež jsou "přímo či nepřímo spojeny s podnikatelem Tomášem Horáčkem", nové smlouvy neuzavíraly.

Od rozeslání magistrátního varování jim obě zařízení dala zakázky každé zhruba za 10 milionů korun. Tyto firmy v domovech zajišťují dodnes chod recepce, dodávky matrací, kurzy první pomoci, testy na covid, respirátory či speciální polohovací postele.

V obou domovech pro seniory nyní magistrát nařídil externí prověrku hospodaření. Na místa ředitelek vyhlásí výběrová řízení. Steinbauerová nicméně zatím bude zařízení Kobylisy řídit dále. Než se funkce ujme její nástupce.

Firmy blízké Horáčkovi dodávaly i strážníkům a záchrance

I přes magistrátní zákaz z roku 2018 firmy blízké Horáčkovi získávaly zakázky také od dalších organizací podřízených magistrátu. Letos v lednu si u První chráněné dílny, v níž figuruje přímo Horáček, narychlo pražská záchranka kvůli koronaviru objednala ochranné rukavice za více než šest milionů. Jednu dodávku ale kvůli nízké kvalitě vrátila, další dvě nedostala. Smlouvu tak vypověděla.

Pražská městská policie zase od další Horáčkovi blízké firmy Sky & Facility loni v březnu za první vlny koronavirové epidemie nakoupila 10 tisíc respirátorů téměř za 1,2 milionu korun. Za jeden tak zaplatila skoro 120 korun. První chráněná dílna do ledna 2020 dodávala strážníkům hodnostní označení na uniformy.

"Magistrát nyní tyto zakázky zkoumá. Budu se zajímat o okolnosti, za kterých tyto společnosti zakázky získaly a zda se tomu dalo zákonnou cestou předejít," řekla radní pro legislativu Hana Kordová Marvanová (Spojené síly pro Prahu).