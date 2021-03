Přestože se premiér Andrej Babiš snažil o zrušení maturitní zkoušky pro letošní rok, ministr školství Robert Plaga (za ANO) jeho tlaku nepodlehl. Předseda vlády zdůrazňoval, že kvůli koronavirové nákaze je konání zkoušek v jejich obvyklé podobě příliš komplikované. Nahradit ji chtěl známkami utvořenými z průměru na vysvědčení z předchozích ročníků. Plaga se na to rozhodl jít jinak a se zástupci škol připravil pro studenty řadu úlev.

Plánované úpravy zveřejnil po jednání s Babišem na Twitteru. Maturanti letos nebudou muset psát sloh z češtiny a cizího jazyka, u státních testů se prodlouží čas. Školní maturitu budou skládat ze dvou či tří předmětů podle oboru školy, součástí může být i praktická zkouška. Studenti pracující kvůli covidu v nemocnicích nebudou muset letos skládat státní didaktické testy, pro ostatní zůstanou povinné.

Praktické zkoušky by měly probíhat v režii ředitelů škol a jejich termín se posune do 27. srpna letošního roku. Termíny se budou posouvat i u didaktických testů. Ústní zkoušky z českého a cizího jazyka by pak měly probíhat na základě dobrovolnosti.

Babišův plán by v Česku zavedl takzvanou úřednickou maturitu, premiér ji prosazoval od minulého týdne. V úterý večer dokonce navrhl tři varianty zkoušky. Klasickou maturitu pro studenty mířící na vysokou školu, lehčí pro ty bez zájmu o vysokoškolské studium a úřední pro ty, kteří doloží problémy v distanční výuce. Už ve středu ráno ale svůj návrh dementoval. "Dával jsem nějaký teoretický návrh, který není dobrý," řekl na CNN Prima News.

Jak vypadá maturita Maturity se dělí na státní a školní část. Státní maturita se skládá povinně z didaktických testů připravených organizací Cermat ze dvou předmětů. Pro všechny by podle standardního schématu měl platit test z češtiny a druhý předmět si studenti vybírají mezi matematikou a cizím jazykem. Školní, neboli profilovou část maturity, dělají pak studenti ještě ze dvou až tří dalších předmětů podle zaměření svého oboru. Součástí této části maturit mohou být i praktické zkoušky.

Plaga odmítal i jeho původní návrh, aby studenti místo zkoušky dostali průměr z vysvědčení. Už na konci ledna rozhodl o tom, že se maturity rušit nebudou. Pouze prodloužil čas určený k psaní testů, zrušil sloh a umožnil školní část maturit posunout až na konec června, ve výjimečných případech i na prázdniny, pokud se koronavirová epidemie nebude vyvíjet dobře.

Státní maturitní testy se mají začít psát od 3. května, školní část maturit bude probíhat od 16. května.

Babiš ve své snaze prosadit úřednickou maturitu nepolevil ani ve chvíli, kdy se proti němu obrátili zástupci škol a firem. S jeho návrhem nesouhlasily Unie zaměstnavatelských svazů, Konfederace zaměstnavatelských svazů, Svaz průmyslu a dopravy, proti byli i rektoři vysokých škol.

"Úřední maturita by mohla diskriminovat její letošní držitele oproti maturantům z jiných ročníků," uvedla viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy Milena Jabůrková. Za nesmysl to považuje také například rektor Českého vysokého učení technického Vojtěch Petráček.

Na své straně měl premiér jen studenty. Zástupci České středoškolské unie si stěžují na to, že na některých školách neprobíhala distanční výuka dobře. Podle ředitelů to ale měli řešit se svými učiteli a kvůli několika špatným příkladům nelze odpustit maturitu všem.

Přijímací zkoušky na střední školy

Jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory se letos kvůli epidemii covidu-19 opět posunou na pozdější termíny. Na čtyřletých oborech se budou konat 3. a 4. května a na víceletých gymnáziích 5. a 6. května. Vyplývá to z materiálu ministerstva školství. Posun termínu po středečním jednání s premiérem na tiskové konferenci potvrdil ministr školství Robert Plaga (za ANO). Původně měly být jednotné přijímací zkoušky mezi 12. a 15. dubnem. Loni se kvůli epidemii konaly místo dubna v červnu.

Kvůli epidemii covidu-19 oznámil Plaga už loni na podzim, že jednotné přijímací zkoušky organizované Cermatem z češtiny a matematiky budou letos povinné jen na víceletých gymnáziích. Na čtyřletých oborech se konat nemusí. Ředitelé škol se mohli do konce ledna rozhodnout, zda místo zkoušek organizovaných Cermatem budou dělat jen vlastní školní přijímací zkoušky, případně budou moci přijmout uchazeče bez zkoušek, pokud jejich počet nepřesáhne počet nabízených míst.