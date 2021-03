Tržní prostředí, ve kterém exekutoři mezi sebou soutěží o věřitele, by podle prezidenta Exekutorské komory Jana Mlynarčíka mělo co nejdříve skončit. V odpovědích na e-mailem zaslané otázky Mlynarčík popsal, které z navrhovaných změn exekučního řádu, jehož před dvaceti lety vzniklá podoba se už přežila, by exekutorská stavovská organizace preferovala. Jednou z nejzásadnějších je teritorialita neboli územní příslušnost exekutorů. Tedy stav, kdy by jednotlivé exekuce přidělovaly exekutorům soudy podle bydliště dlužníka. Naopak nyní si může věřitel vybrat jakéhokoli exekutora po celé zemi. Definitivní znění zákona by Poslanecká sněmovna mohla schválit ještě na jaře. Dodnes platná soustava exekučních pravidel reagovala na stav, kdy v devadesátých letech mnozí podnikatelé i spotřebitelé zjistili, že nesplácet dluhy může být výhodné. Norma pak zvýhodnila částečně věřitele, také ale exekutory, advokáty a nebankovní či vymáhací společnosti, kteří mohli rozjet rozsáhlý byznys s pohledávkami.

HN: Jak by se podle komory měl změnit exekuční řád?

Exekutorská komora ČR dlouhodobě upozorňuje na skutečnost, že exekuční řád jako norma není solidním základem pro civilní vykonávací řízení. Namísto toho, aby se v roce 2001 přijal svébytný procesní předpis, se přijala osnova, která ve většině klíčových oblastí pouze odkazuje na občanský soudní řád, který je bohužel zoufale nemoderní a z ideologických důvodů je jeho část věnující se výkonu rozhodnutí v bídné kondici již od jeho vzniku v roce 1963. Dílčí novely exekučního řádu a občanského soudního řádu tomu nepomáhají. Spíše naopak – často z dobré pohnutky vyvolají řadu nových problémů.