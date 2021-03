Zprávy z nemocnic hovoří jasně – covid už nepřemáhá jen starší lidi, ale i mladé. Rizikový faktor v podobě obezity však stále zůstává. V Česku podle posledních dat obézních lidí přibývá a svůj podíl na tom má možná i poslední rok, kdy se Češi museli uzavřít do svých domovů a ubylo pohybu. Podle vedoucího obezitologického centra III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Štěpána Svačiny by se mělo přehodnotit pořadí očkovaných lidí.

Jak to, že obezita působí jako rizikový faktor při onemocnění covid-19?

To je těžká otázka. Už se to mnohokrát zkoumalo, proč to tak je, i u diabetiků. Většina obézních lidí má větší tendenci k infekci, jakékoli. Od infekce močových cest přes zápaly plic i další virózy. Ale proč když už infekce nastane, je fatální, je složitější. Existují na to nejrůznější výzkumy. Faktorů, které provázejí diabetes a do značné míry i obezitu, je asi deset. Žádný z nich ale není dominantní. Je to obecná tendence, která narušuje imunitu komplexně.