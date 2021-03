Necelé dva měsíce poté, co Miroslav Kalousek opustil Poslaneckou sněmovnu, začne veřejnost bývalého ministra financí a exšéfa TOP 09 opět pravidelně vídat na televizních obrazovkách. Tentokrát ale už ne za sněmovním řečnickým pultem, ale na obrazovkách TV Barrandov v novém diskusním pořadu. Kalousek si v něm bude každý čtvrtek povídat s majitelem televize Jaromírem Soukupem.

"Dozvíte se kritické názory exministra financí a politického matadora na minulé i současné dění, na vládu i na chování politických stran. Každý díl bude zaměřený na jinou oblast dění, uslyšíte v nich nejen kritiku, ale i konstruktivní návrhy," láká na pořad anotace na webu TV Barrandov.

Novinku Kalousek oznámil na svém Twitteru. Účast v pořadu Hovory Kalousek Soukup bere jako výzvu. "Nejraději jsem tady na síti s vámi. Je ale příliš pohodlné zůstávat v jedné názorové bublině. Rád jsem proto přijal výzvu diskutovat v novém pořadu na TV Barrandov každý čtvrtek ve 20.15. Budu si vážit vaší případné pozornosti a vašich reakcí," napsal na sociální síti.

Kalousek patřil 22 let mezi nejvýraznější osobnosti české politické scény a v posledních několika letech také vládní opozice. Legendární jsou jeho střety s premiérem Andrejem Babišem, který ho pasoval do role "člověka, co může za všechno". Kalousek také patří mezi vynikající řečníky. Naproti tomu jeho nastávající debatní kolega Soukup bývá často za svůj hlasový projev kritizován.

V únorovém rozhovoru pro DVTV Kalousek nevyloučil, že by mohl v budoucnu kandidovat na prezidenta. V reakcích na sociálních proto někteří uživatelé oznámení o novém pořadu glosují s tím, že se jedná o přípravu na jiný pořad TV Barrandov, Týden s prezidentem. Rozhovory s prezidentem Milošem Zemanem vysílala televize pravidelně tři roky ve stejný čas jako připravované Hovory Kalousek Soukup. Vloni v lednu bylo vysílání zrušeno kvůli neshodám moderátora s hlavou státu.