Vicepremiér a mistr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) v pořadu Partie televize Prima řekl, že nelze očekávat, že by vláda přistoupila k nějakému rozvolňování opatření proti koronaviru před Velikonoci. A i poté by podle něj šlo spíše o uvolnění pohybu, nikoliv rozvolnění v oblasti obchodu a služeb. Vláda ale nyní koná v rámci nově vyhlášeného nouzového stavu, který potrvá do 28. března, jeho prodloužení by musela schválit sněmovna.

Omezení pohybu platí od 1. března a mělo skončit po třech týdnech. Už dříve ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) uvedl, že příští neděli bude možné uvažovat jen o uvolnění osobního pohybu, například pro sport mimo katastr obcí.

"Okresní lockdown nevím, jestli padne," uvedl Havlíček o situaci po 21. březnu. Vláda podle něj bude zvažovat pouze drobné uvolnění v rámci pohybu osob.

Testování zaměstnanců na koronavirus ve firmách by mohlo být podle Havlíčka nově povinné dvakrát týdně. Má o tom v pondělí jednat vláda. V současnosti mají firmy nad 49 zaměstnanců povinnost otestovat pracovníky jednou za týden. Vláda rovněž uvažuje o tom, že by zavedla povinné testování i v nejmenších podnicích s deseti až 49 zaměstnanci. To by mohlo platit od pondělí za týden.

"Vážně uvažujeme o tom, že by se to povinné testování provádělo dokonce dvakrát týdně a to proto, že antigenní testování má svůj význam zejména když se dělá pravidelněji," uvedl Havlíček s tím, že tento postup doporučují epidemiologové. Testování dvakrát týdně by mohlo být zavedeno zhruba za 14 dnů.

Na testy v současnosti stát firmám přispívá 60 korun, jejich cena je ale podle předsedy opoziční ODS Petra Fialy 120 až 150 korun, což zejména pro menší podniky představuje velkou zátěž. Podle Havlíčka cena postupně klesá pod 100 korun a brzy se přiblíží 60 korunám. Vláda proto neuvažuje o zvýšení příspěvku, protože podle Havlíčka by se cena testů zastavila na této vyšší úrovni.

Podniky denně díky testům odchytí dva tisíce až tři tisíce nakažených, což je podle Havlíčka významný přínos. Vláda v současnosti neuvažuje, že by firmy zavřela, ale bude je nadále využívat jako součást systému testování.

V sobotu přibylo v Česku 6914 potvrzených případů nákazy novým koronavirem, o 2207 méně než ve stejný den o týden dřív. Byl to nejnižší sobotní nárůst za poslední tři víkendy. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví. Od začátku epidemie zemřelo v Česku 23 226 lidí s prokázaným covidem. V březnu zemřelo zatím 2475 nakažených, v průměru 190 denně. V únoru to bylo 144 případů úmrtí za den. Zdravotníci v Česku aplikovali v sobotu 16 400 dávek vakcíny proti nemoci covid-19. Bylo o 4400 více než před týdnem a zároveň nejvíc za víkendový den od začátku očkování.