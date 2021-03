Koalice Pirátů se STAN by nyní ve sněmovních volbách zvítězila se ziskem 34 procent hlasů. Druhé hnutí ANO by dostalo hlasy 22 procent voličů, vyplývá z volebního modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi. Ve srovnání s předchozím průzkumem si koalice Pirátů a Starostů polepšila o 4,5 procentního bodu. Naopak podpora hnutí ANO klesla. Poprvé ve volebním modelu Kantaru by Piráti ve volbách zvítězili i jako samostatná strana.

Třetím nejsilnějším subjektem ve volbách by byla koalice Spolu tvořená ODS, lidovci a TOP 09. Získala by 17,5 procenta. Pro hnutí SPD by hlasovalo 11 procent voličů a komunistům by dalo hlas 5,5 procenta voličů. Vládní sociální demokracie vyšla z modelu se ziskem 4,5 procenta, při zohlednění statistické chyby by se ale do Sněmovny dostala.

Růst podpory koalice Pirátů a SPD je podle analytika Kantaru Ondřeje Ryboně způsobený příchodem voličů od hnutí ANO. Podpora nejsilnějšího vládního subjektu klesla od posledního průzkumu o 4,5 procentního bodu. Voliči Starostů navíc stále více akceptují předvolební spolupráci s Piráty, dodal Ryboň.

Volební model agentury Kantar zjišťoval i podporu jednotlivým politickým stranám a hnutím bez ohledu na vytvořené koalice. Největší podpoře se s 22 procenty těší Piráti, kteří v modelu poprvé předběhli hnutí ANO. To by skončilo druhé s podporou 20,5 procenta voličů. Starostům by odevzdalo hlas 13 procent voličů a čtvrté SPD 10,5 procenta. Pátí by ve volbách skončili občanští demokraté se ziskem 9,5 procenta. V blízkosti pětiprocentní hranice se podle modelu pohybuje ještě TOP 09, komunisté, ČSSD a lidovci.

Také v průzkumu podpory jednotlivých stran a hnutí si ANO oproti předchozímu průzkumu pohoršilo, a to o 5,5 procentního bodu. Hlavním důvodem je podle Ryboně nespokojenost veřejnosti se zvládáním koronavirové epidemie a celkové znechucení politikou.

Průzkum dělala agentura Kantar CZ v období od 15. února a 5. března. Na otázky týkající se podpory koalic odpovědělo 921 lidí, na dotazy po podpoře jednotlivých stran 957 respondentů.

Rekordní nespokojenost

Agentura Kantar také zjišťovala míru spokojenosti s politickou situací. Spokojeno je pouze 11 procent obyvatel, nejméně od začátku měření. Jako velmi špatnou hodnotí politickou situaci téměř polovina Čechů.

Velmi nespokojených respondentů oproti listopadovému i lednovému průzkumu výrazně přibylo. "Je to extrémně rychlé zhoršení, které jsme nikdy dříve neviděli," uvedl Ryboň.

Nespokojenost jde podle Ryboně napříč sociálními skupinami. Relativně nejoptimističtější jsou voliči vládního hnutí ANO. Jako dobrou vnímá politickou situaci 38 procent z nich. Ještě před měsícem to bylo 55 procent.

Zdaleka největší pokles spokojenosti s politickou situací zaznamenal Kantar u příznivců menší vládní strany ČSSD. Za měsíc se propadl ze 43 na šest procent. "O něco menší pokles je vidět také u voličů KSČM, z 22 na pět procent," doplnil Ryboň.

Od roku 2014 se spokojenost lidí s politickou situací pohybovala většinou kolem 30 procent. Loni v březnu, tedy na začátku koronovarivové epidemie ale vzrostla až na rekordních 61 procent, od té doby klesá.

Průzkum dělala agentura Kantar CZ v období od 15. února a 5. března. Zapojilo se do něj 1200 respondentů.