Současná komunistická Čína navazuje na to nejhorší z 50. let minulého století. O nic lepší není ani Rusko pod vedením Vladimira Putina. Jsou to země porušující mezinárodní dohody a naši nepřátelé, s kterými nelze spolupracovat, míní nestranický senátor Pavel Fischer. Někdejší prezidentský kandidát a současný šéf senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost v rozhovoru pro HN varuje před vzrůstajícím ruským a čínským vlivem ve světě. A popisuje, proč se mu tak příčí představa, že by ruská společnost Rosatom v Česku dostavovala jadernou elektrárnu Dukovany.

"Jestli pan ministr Havlíček čte knihy z doby perestrojky, tak by si měl najít čas, aby se začetl i do doktríny současné Ruské federace," tvrdí Fischer. Vrací se ale také k nedávnému vyjádření prezidenta Miloše Zemana, že by ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) a šéfka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová měli být odvoláni kvůli tomu, že údajně blokují nákup ruské vakcíny Sputnik V, která přitom nebyla schválena Evropskou agenturou pro léčivé prostředky (EMA) ani českým Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Mluví o své další prezidentské kandidatuře a objasňuje pokus sesadit současnou hlavu státu. Podle něj jsme se do současné krize dostali právě kvůli Zemanovi a také premiérovi Andreji Babišovi (ANO), kteří z jeho pohledu nedorostli na úkoly, které dnes musíme vyřešit. Tvrdí, že způsobili spoustu problémů a zmatků i tím, že naskakují na dezinformace.

HN: Začnu otázkou na tělo. Nechal byste se naočkovat ruskou vakcínou Sputnik V, pokud by byla schválená ať už v Česku, nebo v Evropské unii a lékař vám ji nabídl?

Rozlišuji vakcíny na schválené a neschválené. Takže když bude nějaká schválená, zeptal bych se, proč zrovna tato, a dál bych se v klidu nechal naočkovat.