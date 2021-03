Bývalý šéf protimafiánského útvaru policie Robert Šlachta dnes požádal ministerstvo vnitra o registraci svého politického hnutí Přísaha. S ním chce kandidovat do letošních parlamentních voleb, které budou v říjnu. Aby mohl stranu založit, potřeboval tisíc podpisů od lidí. Dnes oznámil, že jich se svými kolegy sesbíral od konce ledna přes 19 tisíc.

„Jsou to všechno fyzické podpisy, žádné e-maily. Je to od lidí, kteří za námi přišli na stánky a petiční místa. Je to úžasné,“ pochválil se exdetektiv před úřadem vnitra, kam podpisy nesl k registraci strany.