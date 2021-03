Vláda uvolnila některá opatření, jedná se zejména o volnočasové aktivity. Procházení se, sportování a pobyt v přírodě budou možné po celém okrese, nikoliv pouze v rámci obce. Kabinet ale ponechá i po víkendu v platnosti opatření omezující pohyb mezi okresy. Jezdit na chalupy a chaty mimo svůj okres zůstává nadále zakázáno.

I v zastavěných částech obcí budou moci být bez roušky sportující lidé, například běžci a cyklisté, pokud dodrží dvoumetrový rozestup od dalších lidí.

Budou umožněny návštěvy nezletilých dětí bez omezení okresem. Očkovaní lidé mohou v rámci stanovených výjimek na návštěvy do zdravotnických zařízení nebo do pobytových zdravotnických služeb bez testu. Platnost opatření proti covidu-19 prodloužila vláda do konce nouzového stavu. Pokud bude pokračovat, měla by platit do konce Velikonoc, řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Související Včera Hlavní hygienička má do příštího týdne oživit PES, systém má dát nově jasná pravidla pro rozvolňování po Velikonocích Včera Hlavní hygienička Pavla Svrčinová připraví do příštího týdne úpravy protiepidemického systému PES, řekl po středečním zasedání Ústředního... Povinné testování bude také na úřadech a v dalších veřejných institucích s méně než 50 zaměstnanci, dokončit ho musejí do 30. března, prohlásil ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (ANO). Začátek testování vláda stanovila na 23. března. Povinné testování bude podle Havlíčka platit také pro školy, které fungují pro děti pracovníků integrovaného záchranného systému. Všechny testy se podle Havlíčka musejí provádět na pracovišti, pokud není nezbytný důvod, aby to bylo jinak. Týká se to podle něj například pracovníků, kteří jsou na služební cestě a nemohou se v daném termínu do podniku dostavit. Testy se nadále nebudou týkat lidí, kteří pracují z domova, dodal Havlíček. Havlíček zároveň v pondělí vládě předloží návrh řešení na zvýšení frekvence testování. Je podle něj třeba vyřešit ekonomické dopady na firmy, testů je dost. Očkovaní lidé budou moci bez testu na návštěvy do sociálních zařízení. O změně režimu pro lidi, kteří mají obě dávky vakcíny, informoval ministr zdravotnictví. Příští týden budou k dispozici přesnější informace ohledně plánu návratu dětí do škol, řekl Blatný.Jednat budou ministerstva školství a zdravotnictví. Vláda schválila rozšíření ošetřovného

Vláda souhlasí s poslaneckým návrhem na navýšení a rozšíření ošetřovného na 80 procent zpětně od 1. března. O postoji kabinetu informovala na Twitteru ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Zvýšit krizové ošetřovné kvůli zavřeným školám o deset procentních bodů na 80 procent redukovaného výdělku navrhla skupina poslanců ze všech klubů kromě hnutí ANO.

"Jsem si jistá, že i sněmovna ho schválí, když se na něm shodli poslanci napříč politickým spektrem," uvedla Maláčová na Twitteru.

Vláda dala souhlasné stanovisko poslaneckému návrhu na navýšení a rozšíření ošetřovného na 80 % zpětně od 1.3. Jsem si jistá, že i Sněmovna ho schválí, když se na něm shodli poslanci napříč polit. spektrem! Konečně si všichni uvědomili, že náklady pandemie nesmí nést jen rodiny. pic.twitter.com/149zo9bFcw — Jana Maláčová (@JMalacova) March 18, 2021

Krizové ošetřovné se poskytuje z nemocenského pojištění po celou dobu uzavření škol nařízeného kvůli epidemii koronaviru. Většina rodičů, která zůstala s dětmi do deseti let věku doma, může pobírat 70 procent redukovaného výdělku. Skupina poslanců z ČSSD, Pirátské strany, SPD, KSČM, TOP 09, KDU-ČSL, ODS a STAN navrhla vyplácet stejnou výši jako loni v první vlně epidemie od dubna do konce minulého školního roku.

Před rokem mohli rodiče pobírat ošetřovné na školáky do 13 let věku. Plošné zvýšení věkové hranice nynější předloha neobsahuje. Bez ohledu na věk by ale umožnila čerpat dávku i na děti se závažnými poruchami chování, se souběžným postižením více vadami a s autismem. Při dálkovém vzdělávání potřebují podle předkladatelů mimořádnou péči bez ohledu na věk.

Při úplném uzavření škol by se podle odhadu předkladatelů vyplácelo při 80procentním ošetřovném o 90 milionů korun týdně víc než nyní. Rozšíření okruhu dětí, jejichž rodiče by měli nárok na dávku bez ohledu na věk potomků, by přišlo týdně na dalších 33 milionů korun navíc, stojí ve zdůvodnění.

Školy kromě mateřských a speciálních se kvůli šíření covidu-19 uzavřely loni 14. října. Žáci prvních a druhých tříd se pak vrátili do lavic 18. listopadu. Od 1. března jsou ale zavřené všechny školy včetně mateřských.