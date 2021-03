Podle posledních dat Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) je v počtu nakažených za posledních 14 dní nejhorší situace ze zemí Evropské unie stejně jako před týdnem v České republice (1518 nakažených na 100 tisíc obyvatel, před týdnem byl tento údaj 1572). Na druhém místě je Estonsko s 1464 případy (před týdnem 1397), třetí je Maďarsko s 934 případy (před týdnem 646 případů). Pro ČR to znamená pokles o více než tři procenta oproti údajům z minulého týdne, kdy naopak počet případů na 100 tisíc obyvatel vzrostl asi o 12 procent.

Také nejvíce mrtvých na obyvatele za dva týdny - zhruba 272 mrtvých na milion obyvatel - vykazuje Česká republika, která byla před týdnem na druhém místě s 239 mrtvými. Následuje Slovensko s 245 mrtvými (před týdnem 246) a Maďarsko s 207 mrtvými (před týdnem 168).

První dodávka léku na covid-19 od firmy Regeneron by měla v České republice být nejpozději do čtvrtka 25. března. ČTK to v pátek napsal premiér Andrej Babiš (ANO). Ministerstvo zdravotnictví povolilo používání neregistrovaného léku na začátku března, výjimku udělilo pro 12 tisíc dávek preparátu. Lék je určen pro pacienty, kterým hrozí těžký průběh nemoci covid-19. Jeho použití už dříve doporučil lékový ústav. Povolení platí do konce letošního roku.

Na očkování s kódem od specialisty

V Česku dál pokračuje očkování proti novému typu koronaviru, které začalo na konci loňského roku. Ve čtvrtek zdravotníci aplikovali 42 647 dávek vakcíny proti covidu, což je ale zhruba o 9100 méně než minulý čtvrtek, kdy podali v jednom dni dosud nejvyšší počet dávek. Od počátku očkování v Česku, kde žije 10,7 milionu obyvatel, bylo podáno přes 1,26 milionu dávek vakcín. Obě potřebné dávky má zatím přes 340 tisíc lidí.

Kódem od ambulantního specialisty, který umožní nechat se dříve očkovat proti covidu-19, se vybraní chroničtí pacienti budou sami hlásit do očkovacího centra. Seznam diagnóz, se kterými budou mít lidé přednost, podle šéfa Sdružení ambulantních specialistů Zorjana Jojka zatím hotový není. Očekává, že kódy by lékaři mohli začít pacientům předávat do konce března. Premiér Babiš v úterý řekl, že to bude zřejmě od pondělí 21. března.

"Je předpoklad, že v něm budou všechny stavy, o nichž se dnes již ví, že při nich bývá častěji komplikovaný průběh covidu-19," sdělil Jojko. Půjde podle něj zřejmě o diabetes prvního typu, obezitu s BMI nad 35 a srdeční, jaterní nebo ledvinné selhání. Nárok budou mít také pacienti s těžkým stupněm plicních nemocí, komplikovanou hypertenzí, onkologickým onemocněním, omezeným fungováním imunitního systému nebo těžšími genetickými vadami.

"Sami pak budeme kódy předávat těm pacientům, jejichž stav dle našeho posouzení odpovídá těm diagnózám, které také dostaneme," dodal Jojko. Lékaři pacienty sami aktivně osloví. Podobně jako dnes učitelé se budou tito nemocní moci přihlásit přes registrační systém k očkování.

Související Před 2 hod Tři týdny lockdownu a dost? Tak určitě. Vláda srazila soustavným lhaním Česko na úplné dno Před 2 hod komentář petra honzejka Nejpozději do konce týdne dosáhne Česko nejtemnějšího prvenství v historii. V počtu mrtvých na milion obyvatel předstihneme i miniaturní San...

Ve čtvrtek přibylo v Česku 10 576 případů nemoci covid-19, o 660 méně než před týdnem. Současně je to nejnižší denní nárůst počtu nakažených v pracovní den od 15. února, kdy testy odhalily 8905 nemocných s koronavirem. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Počet zemřelých s covidem stoupl na 24 331.

Reprodukční číslo ukazující šíření epidemie k pátku mírně stouplo z 0,92 na 0,93. Pokud číslo stoupne nad hodnotu jedna, epidemie zrychluje.

Šíření nákazy v zemi v posledních dnech stagnuje, nemocnice jsou ale stále přeplněné. Ve čtvrtek bylo hospitalizováno 8773 nemocných s covidem, o téměř 400 méně než v předchozí den. Pacientů s vážným průběhem ubylo jen minimálně, jejich počet se snížil o pět desítek na 1992. Zatím nejvíc lidí s koronavirem bylo v nemocnicích podle revidovaných údajů toto pondělí, kdy ministerstvo evidovalo 9457 hospitalizovaných, 2057 z nich vyžadovalo intenzivní péči.

Vláda kvůli velké zátěži nemocnic ve čtvrtek nechala v platnosti opatření proti šíření nemoci covid-19, která zavedla od počátku března. Ministři původně mluvili o tom, že budou účinná po tři týdny. Kabinet pouze částečně zmírnil omezení sportování a volnočasových aktivit. Nově budou moci lidé sportovat a vyrazit na procházku v celém svém domovském okresu, dosud mohli jen na území své obce, a sportující budou moci být i v zastavěných plochách obcí bez roušky při dodržení rozestupů.

Zúžit seznam možných testů pro školy musí Blatný

Seznam možných testů na koronavirus v tendru na dodávky pro školy musí zúžit ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). ČTK to v pátek řekl předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr. Vláda ve čtvrtek rozhodla o pořízení pěti milionů sad antigenních testů do pohotovostních zásob SSHR a jejich distribuci školám. Blatný po jednání kabinetu uvedl, že ministerstvo zdravotnictví do výběru nebude zasahovat.

"Vláda ve čtvrtek rozhodla, že ministerstvo školství nám už nemusí dodat specifikaci. Nyní je úkolem ministerstva zdravotnictví vybrat testovací sady od konkrétních výrobců, které jsou vhodné pro školáky. Jakmile tento seznam dostaneme, obrátíme se na jejich distributory s poptávkou o co nejrychlejší dodání. Celkem půjde o pět milionů kusů těchto samotestů," řekl v pátek Švagr.

Podle informací Radiožurnálu ministerstvo zdravotnictví původně chtělo, aby státní rezervy musely pro nákup testů získat atest jejich citlivosti, což se ale nelíbilo premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Ministerstvo zdravotnictví se podle něj rozhodlo udělat ze správy rezerv "zkušební laboratoř", uvedl ve středu Radiožurnál.

"Ten tendr budou provádět státní hmotné rezervy. Jedná se o výrobky, které mají nyní výjimku," uvedl na tiskové konferenci po čtvrtečním jednání vlády Blatný. Usnesení kabinetu, které má ČTK k dispozici, však ukládá ministru zdravotnictví předložit SSHR "seznam vhodných sad antigenních testů od konkrétních výrobců určených pro samotestování pro užití ve školství". Aktuální vyjádření resortu ČTK shání.