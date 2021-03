Ve vládě je shoda na prodloužení nouzového stavu po 28. březnu minimálně o 14 dní, tedy do 11. dubna. V pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi Prima to v neděli řekl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Doufá, že by dva týdny mohly stačit. Poslanecká sněmovna by o žádosti, kterou by vláda měla zformulovat v pondělí, podle Hamáčka měla hlasovat v pátek. Nynější stav nouze končí v neděli 28. března.

„Pokud by to zabralo, tak po 14 dnech se můžeme dostat na denní nárůsty (počtu nakažených koronavirem) pod 5000. Pak je možné zvednout plošná opatření, cestování mezi okresy a zbytek dojet podle pandemického zákona. To si myslím, že je nejrealističtější výhled,“ řekl Hamáček. Pokud by sněmovna vládní žádosti nevyhověla, musela by se opatření po 28. březnu řídit pandemickým zákonem, podle Hamáčka by se tak rozvolnila plošná opatření z hlediska omezení volného pohybu. "Ono by to asi fungovalo taky, ale pomaleji," řekl vicepremiér.

Prodloužení nouzového stavu navrhuje ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) kvůli tomu, že chce udržet přísné protiepidemické restrikce včetně zákazu cestování mezi okresy i o velikonočních dnech, tedy nejméně do prvního dubnového pondělí.

Menšinová vláda ANO a ČSSD zatím nemá v dolní komoře dojednanou podporu pro pokračování nouzového stavu. Podklady k účinnosti dosavadních opatření by měly obdržet opoziční strany v pondělí.

„Rozvolňování bude možné v situaci, kdy se začnou vyprazdňovat nemocnice. A to ještě nějakých pár dnů trvat bude. Klíčové je, že se to otočilo a klesá to,“ dodal Hamáček.

„Kdyby opatření nefungovala, přibývalo by v České republice zhruba 20 tisíc až 25 tisíc případů denně a zkolabovalo by zdravotnictví,“ míní Hamáček. V minulém týdnu sice vláda očekávala rychlejší pokles počtu nakažených, mírnější byl však dán testováním lidí na pracovištích.

Rada navrhne vládě zavření podniků kolem Velikonoc

Rada vlády pro zdravotní rizika možná doporučí zavřít okolo Velikonoc na několik dní průmyslové podniky. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to dnes řekl člen rady a hlavní epidemiolog IKEM Petr Smejkal. Mělo by to podle něj významný vliv na pokles počtu nakažených nemocí covid-19. Proti uzavírání průmyslu se naopak postavil poradce prezidenta pro zdravotnictví, epidemiolog Roman Prymula.

"My (rada) jsme se k tomu úplně ještě nedostali, ale v podstatě tímhle směrem se pohybujeme," uvedl Smejkal. "Kdybychom k těm Velikonocům přidali pár dní, tak ten efekt na to sražení virové nálože v populaci by byl významný a hodně by to pomohlo," dodal. Připomenul, že ostatní oblasti jako kultura, školství či služby již uzavřené jsou.

Začít zkoumat použití neschválené ruské vakcíny Sputnik V k očkování proti nemoci covid-19 v České republice již nemá smysl, uvedl v neděli v pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi Prima Prymula. Látkou bylo podle něj potřeba očkovat lidi nyní v řádu měsíce, poté už bude dost jiných vakcín. Dodal, že by se nemělo zastavovat očkování vakcínou AstraZeneca.

Podle Prymuly je již zbytečné, aby zatím neschválenou vakcínu Sputnik V prozkoumali čeští univerzitní vědci a dali vládě doporučení k jejímu užití. "Pointa byla v tom, že budeme moci tu vakcínu získat dříve. Když doběhne ten registrační cyklus tak, jak je oficiálně prezentováno, taky my už se k té vakcíně nedostaneme," doplnil Prymula. Obcházet schválení Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) pak zcela odmítli biochemik Zdeněk Hostomský a přednosta IKEM Jan Pirk.

Testování ve firmách po pěti dnech

Vláda pravděpodobně uloží povinnost pravidelně testovat i firmám do deseti zaměstnanců a živnostníkům. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to v neděli řekla vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). V pondělí to podle ní kabinet projedná. Zvažovat bude také častější testování. Možnosti jsou podle Schillerové dvě – povinné testy jednou za pět dní, nebo zvýšení frekvence testování z jednoho testu týdně na dva.

„Firmy by mohly mít povinnost testovat jednou za pět dní,“ uvedl také v pořadu Hamáček (ČSSD). Aktuálně je interval sedmidenní. Vláda návrh, který předloží ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO), projedná v pondělí. Kabinet původně uvažoval o zvýšení frekvence testování z jednoho testu týdně na dva.

„Myslím, že se rýsuje kompromis, aby to bylo jednou za pět dní,“ řekl Hamáček. Vyjde to podle něj vstříc firmám, které namítají, že testovat dvakrát týdně je pro ně problém. Současně to ale vyjde vstříc odborníkům, kteří říkají, že sedm dní je moc, uvedl vicepremiér. Zvýšení frekvence testování z jednoho testu na dva by u některých větších firem mohlo podle Hamáčka znamenat kolaps.

V souvislosti s častějším testováním by měla podle původních předpokladů být upravena i dotace na test. Firmy by měly mít možnost na test čerpat 60 korun z veřejného zdravotního pojištění. Nárokovat si budou smět maximálně čtyři testy měsíčně na zaměstnance. Například podle Hospodářské komory je průměrná cena testů mnohem vyšší, příspěvek by měl být podle prezidenta komory Vladimíra Dlouhého alespoň 100 korun. Úhrada by se pak měla upravovat podle cen na trhu, uvedl. Hamáček se ale pozitivně k zvýšení dotace nestaví.