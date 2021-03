Vláda nenašla dost odvahy, aby udělala na začátku března ještě tvrdší opatření. Zanedbala řízení pandemie na podzim a před Vánoci a ignorovala nástup britské mutace. Vysoké počty mrtvých jsou neodpustitelné, říká přední český virolog, ředitel Biologického centra Akademie věd Libor Grubhoffer.

HN: Dalo se před třemi týdny čekat, že situace nebude tak dobrá, aby se přísná opatření mohla začít rozvolňovat?

Dalo se čekat, že tři týdny nebudou stačit. Vláda se bojí říct, že by potřebovala delší čas, a tak s námi hraje hru, že tři týdny stačí. Nemohlo to tak ale být, protože jsme nechali kvůli naprosto špatnému přístupu během podzimu natolik rozjet pandemii, že obsah viru cirkulující mezi lidmi, tedy to, čemu se říká virová nálož, je obrovská. A velmi těžko se teď tlumí.