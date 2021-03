Alespoň jednu dávku vakcíny proti nemoci covid-19 zatím dostal v Česku víc než milion lidí, obě potřebné dávky má 371 235 obyvatel. Od konce prosince, kdy se v zemi začalo očkovat, podali zdravotníci dohromady téměř 1,38 milionu dávek, minimálně jednou dávkou bylo k pondělnímu večeru očkováno přesně 1 007 422 lidí. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. V Česku žije zhruba 10,7 milionu obyvatel.

Přednostně nyní dostávají vakcínu senioři, u nichž je vyšší riziko vážného průběhu nemoci a úmrtí. Očkují se také zdravotníci, záchranáři, další pracovníci kritické infrastruktury a učitelé. I jedna dávka očkování podle odborníků prokazatelně snižuje riziko těžkého průběhu, hospitalizace a smrti. Rada vlády pro zdravotní rizika v úterý posoudí návrh prodloužit interval mezi první a druhou dávkou očkování.

V Česku se zatím používají tři vakcíny schválené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA), obě se podávají ve dvou dávkách. Téměř 80 procent dosud podaných vakcín je od společností Pfizer/BioNTech, přes 13 procent od AstraZeneky a víc než osm procent od firmy Moderna. V dubnu má dorazit očkovací látka od společnosti Johnson & Johnson, která se aplikuje jen jednou.

V pondělí zdravotníci aplikovali 33 331 dávek očkovací látky, to je zhruba o 2800 méně než ve stejný den předchozího týdne. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) předpokládá, že v tomto týdnu by mohl počet očkování stoupnout na 60 až 70 tisíc denně, na víc zatím nejsou podle něj vakcíny. Dosavadní maximum podaných dávek za jeden den činí téměř 52 tisíc.

Počátkem března tempo vakcinace zrychlilo, počet dávek podaných tuto neděli byl ale nejnižší od začátku března. Za zpomalením rychlosti očkování mohou být omezené dodávky vakcíny a nutnost jejich šetření pro druhé dávky. Celkem Česko obdrželo podle nedělního vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) 1 513 370 dávek vakcíny, v úterý se očekává dalších 124 020 dávek od Pfizeru, ve středu 88 800 dávek od firmy Moderna a ve čtvrtek 9600 od AstraZeneky.

Související Včera Očkování v Praze by se mohlo zrychlit. Začíná zkušební provoz očkovacího centra, má zvládnout až tisíc lidí denně Včera V pražském Kongresovém centru v pondělí začalo ve zkušebním provozu fungovat očkovací místo hlavního města. Proti covidu-19 v něm bude tento...

Jednou z cest, jak tempo očkování zrychlit, je prodloužení intervalu mezi první a druhou dávkou. Podle odborníků už jen první injekce chrání očkované natolik, aby ubylo závažných průběhů a úmrtí a ulevilo se tak přetíženému zdravotnictví.

V praxi by se druhá dávka vakcín od Pfizer/BioNTech a od Moderny mohla podávat až 42 dní po té první. Nyní je rozestup tři, respektive čtyři týdny. U vakcíny od firmy AstraZeneca už nyní může být rozestup 12 až 13 týdnů.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO), na němž bude konečné rozhodnutí ohledně prodloužení intervalu mezi dávkami vakcíny, zatím návrh odborníků nepodpořil. V minulém týdnu uvedl, že by se kvůli tomu muselo přeregistrovat 180 tisíc lidí a v dubnu by zdravotníci očkovali jen druhou dávkou a neměli by dost vakcín pro nové zájemce. V úterý tuto možnost projedná vládní rada pro zdravotní rizika.

Rada vlády pro zdravotní rizika tuto možnost projednala v úterý, konečné rozhodnutí ale neučinila. K debatě se vrátí za týden, sdělila ČTK mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová.

Česko má objednané vakcíny přibližně pro 11 milionů lidí. Cílem je proočkovat asi 70 procent dospělé populace, což by se mělo podle vlády stihnout do konce letošního léta.