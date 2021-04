Mnohé to asi překvapí, ale pandemie má pozitivní vliv na partnerské vztahy. „Lidé začali hodně oceňovat, že jsou ve vztahu, že mají partnera, se kterým mohou tuto situaci sdílet,“ vysvětluje psycholožka Eva Richterová. Zároveň uklidňuje ty, kteří už své protějšky nemohou vystát a vadí jim na nich každá maličkost – snad i to, jak hlasitě dýchají: „To, že jsme na svého partnera či partnerku alergičtí, vůbec nemusí být výrazem toho, že náš vztah nefunguje, ale toho, že je naše psychika nyní obecně vystavená zvýšené zátěži a přesycená podněty, které nemůže ventilovat jako dříve.“

HN: Je vůbec možné, aby nějaký pár prošel rokem pandemie bez úhony?

Myslím, že takových párů znám hodně. Covidová doba samozřejmě přináší extrémní zátěž, ale neznamená to, že by musela vztahy poškodit do té míry, že by se měly rozpadnout. To, jak páry pandemii zvládají, jde ruku v ruce se spokojeností ve vztahu. Páry s vyšší mírou spokojenosti čelí zátěži lépe a jejich vztah je ovlivněný méně, než je tomu u párů s nižší hladinou spokojenosti. U nich se problémy často více zviditelnily a vystupňovaly a zvládání situace kolem koronaviru je pro ně náročnější.