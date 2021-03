Nejbližší termín, kdy by se děti mohly vrátit do škol, je podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) 12. dubna. Pro hlavní hygieničku Pavlu Svrčinovou je právě návrat žáků do škol nosným tématem, jako první by se měli vrátit žáci prvního stupně základních škol a po nich děti předškolního věku v mateřských školách.

Ministerstvo školství rozeslalo ve čtvrtek školským asociacím k připomínkám pracovní verzi dokumentu, který návrat žáků do škol rozděluje do tří fází, ty by měly proběhnout do prázdnin. Podle informací HN materiál ani v jedné z těchto fází nepočítá s návratem ostatních ročníků mateřských škol. Výslovně se v něm píše pouze o předškolních dětech, které mají vzdělávání v mateřských školách povinné.

Znamená to tedy, že se mateřské školy pro všechny děti do prázdnin vůbec neotevřou? Podle poslance Lukáše Bartoně (Piráti), který se účastnil včerejšího jednání opozice s ministrem školství Robertem Plagou (za ANO) jsou další fáze návratu do škol ještě hodně nejisté. „Bude záležet na tom, jaká bude epidemiologická situace před první fází a po ní. V tuto chvíli to můžeme plánovat, ale skutečnost se nejspíš ještě změní,“ míní. Navíc je to zatím jen pracovní verze, která se může ještě změnit. Definitivní podobu chce ministerstvo zveřejnit příští týden.

S návratem dětí do škol je spojeno i jejich povinné pravidelné testování. Podle Svrčinové se děti budou testovat dvakrát týdně antigenními testy, aby se předešlo šíření nákazy koronavirem. Blatný uvedl, že ministerstvo zdravotnictví nebude bránit školám v testování přesnějšími a spolehlivějšími PCR testy, ale škola nemůže počítat s příspěvkem od státu. Školy, které o testování PCR testy projeví zájem, si je budou muset celé hradit samy.

„U antigenních testů zároveň pracujeme na tom, abychom byli schopni vybrat ty nejlepší a následně informovat zájemce o jejich kvalitě,“ řekl na páteční tiskové konferenci Blatný. Hlavní hygienička však dodala, že s resortem školství se tématem bude zabývat více příští týden. „Situace se vyvíjí velmi dobře a dochází ke zklidnění. Návrat žáků do škol odhadujeme na druhou polovinu dubna,“ sdělila Svrčinová.

Svrčinová na tiskové konferenci sdělila, že ještě před Velikonocemi představí upravený protiepidemický systém. K řízení epidemie v Česku už se podle ní nebude používat číselné skóre. Původní systém je dle ní zastaralý, protože Česká republika pokročila jak v testování, tak v očkování. Dle jejích slov již bylo 1,3 milionu lidí v Česku očkováno alespoň jednou dávkou vakcíny. Do konce dubna by číslo očkovaných alespoň jednou dávkou vakcíny mělo vyrůst na dva miliony.

Po Velikonocích by podle ministra zdravotnictví mohla skončit uzávěra okresů. Zároveň uvedl, že právě zákaz pohybu mezi okresy je tím hlavním důvodem, proč vláda v pátek žádá sněmovnu o prodloužení nouzového stavu. Na jiná omezení dle něj stačí pandemický zákon. Předseda vlády Andrej Babiš doufá, že poslanci v pátek podpoří prodloužení nouzového stavu minimálně do Velikonoc. Jedná proto se zástupci KSČM.

Ministr zdravotnictví dodal, že v týdnu po velikonocích se zahájí registrace na očkování věkové kategorie nad 65 let a zaměstnanců v sociálních službách. Od příštího pondělí se spustí vlna registrací na očkování superkritické infrastruktury státu, tedy nejklíčovějších zaměstnanců státu, policie a hasičů. „Celkem půjde zhruba o devět tisíc lidí, tedy malé číslo. Ale nemůžeme si dovolit o takové lidi přijít,“ dodal Blatný. Zároveň sdělil, že dokončuje systém proti zavlečení mutací do České republiky, kdy laboratoře po celé České republice budou zasílat varování o podezření na novou mutaci.

Do Česka bylo dle ministra zdravotnictví zatím dodáno 1,8 milionu dávek vakcín. V dubnu by měl přijít například další milion dávek od firmy Pfizer nebo 200 tisíc od firmy AstraZeneca. Blatný potvrdil své dřívější tvrzení, že v dubnu přijdou i první tisícovky vakcín od firmy Johnson & Johnson, zhruba by mělo jít o 40 tisíc kusů. Blatný zároveň upozornil, že Česko objednalo celkem 26 milionů dávek vakcín a celkově by mělo být v červnu proočkováno více než 60 % populace.

Hlavní hygienička také uvažuje o výjimkách z restrikcí a opatření pro očkované občany. Podle jejích slov by však měly přijít až v momentu, kdy se Česko dostane na nízkou incidenci a bude proočkovaná i velká část mladší populace, aby byly výjimky spravedlivé. V praxi by mělo jít o umožnění vstupu na různé kulturní akce, festivaly a sportovní akce pro již očkované občany.