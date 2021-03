Poslanci v pátek projednávají další vládní žádost o souhlas s prodloužením nouzového stavu. Menšinový kabinet ANO a ČSSD pravděpodobně získá podporu komunistů. Premiér Andrej Babiš (ANO) doufá, že sněmovna podpoří žádost o prodloužení nouzového stavu alespoň do Velikonoc. Novinářům ve Strakově akademii premiér řekl, že důležité jsou počty hospitalizovaných a pacientů na jednotkách intenzivní péče.

„Rozvolnění aktuálních protiepidemických opatření projedná vláda po Velikonocích a stanoví jejich termíny, které dodrží, a tentokrát to nepokazí,“ uvedl Babiš. Aktuální uzávěra je podle premiéra nejdůležitější a předčasné rozvolnění by znamenalo stejnou chybu jako před Vánocemi.

„Určitě po Velikonocích si na vládě na základě celkové situace, a jsem přesvědčen, že to jde správným směrem, sedneme a oznámíme nějaké termíny návratu do škol a další věci, které by měla vláda jednotně odsouhlasit, zkomunikovat a samozřejmě to nejdůležitější – dodržet. Proto je to důležité, abychom to tentokrát nezpackali,“ řekl ministerský předseda.

Jednání na začátku zabrzdil spor okolo tendru na dostavbu Dukovan. Část opozičních poslanců naléhala na to, aby se nynějším postupem ministerstva průmyslu a obchodu ohledně Dukovan zabývala dolní komora ještě před jednáním o žádosti vlády. Kritizovala to, že ve hře by měl nadále být i ruský zájemce o dostavbu Dukovan.

Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura (ODS) s předběžným oslovením Rosatomu spojil změnu postoje KSČM k vládní žádosti o prodloužení nouzového stavu. „Vidíme špinavý politický kšeft v přímém přenosu,“ prohlásil. Poslanec KSČM Leo Luzar následně nařkl Stanjuru ze lži. „Pokrytectví, které předvádí pravice, dosahuje vrcholu,“ řekl.

Proti Stanjurovým slovům se ohradil také Babiš. „Žádné kšefty ohledně zdraví a lidských životů našich občanů neděláme,“ zdůraznil. Nynější krok k Dukovanům podle ministerského předsedy učinil Havlíček po konzultaci s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem a bezpečnostními službami.

Babiš však nakonec přislíbil, že další kroky k dostavbě Dukovan mimořádně projedná v pondělí ráno Bezpečnostní rada státu a odpoledne vláda. Po Babišově oznámení návrh na zařazení debaty o Dukovanech na program schůze opozice stáhla.

Komunisté by mohli podpořit prodloužení nouzového stavu o 14 dní, do 11. dubna. Nesouhlasí ale se zákazem pohybu mezi okresy, větší pravomoci by měly mít kraje. Na páteční tiskové konferenci ve sněmovně to řekl předseda KSČM Vojtěch Filip.

Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) nepodpoří ve sněmovně vládní žádost o prodloužení nouzového stavu, a to včetně lidoveckých poslanců, kteří se chtěli rozhodnout podle aktuálních dat. Strany o tom informovaly na páteční tiskové konferenci.

Piráti a hnutí Starostové a nezávislí (STAN) jsou ochotni jednat o prodloužení nouzového stavu například do Velikonoc, pokud by nastala situace, že by se vláda nedohodla s KSČM na 14 dnech. Na tiskové konferenci ve sněmovně to řekli předsedové poslaneckých klubů Pirátů Jakub Michálek a STAN Jan Farský.

Nynější stav nouze vyhlášený kvůli epidemii covidu-19 končí s nedělí 28. března. Na nouzový stav se váže většina vládních protikoronavirových restrikcí.

Vládní představitelé uvádějí, že přísná opatření je třeba udržet ještě aspoň o Velikonocích, a to včetně zákazu cestování mezi okresy. Právě k omezení pohybu lidí je nouzový stav nutný, není možné využít jen takzvaný pandemický zákon nebo zákon o ochraně veřejného zdraví. Opozičním předákům se nelíbí zejména zákaz jezdit i na vlastní chalupy či chaty, pokud jsou v jiném okrese.

Nouzový stav v Česku platí nepřetržitě od loňského 5. října. Potrvá nejméně 175 dnů. Loni na jaře trval stav nouze kvůli koronavirové krizi 66 dnů.