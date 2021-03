Nejbohatší Čech Petr Kellner je mezi pěti lidmi, kteří zemřeli při havárii vrtulníku poblíž Ledovce Knik na Aljašce. Jako první o tom informovala Alijašská policie a poté deník New York Times. O zřícení vrtulníku záchranné složky dozvěděly v deset hodin večer v sobotu, když se lidé nevrátili z exkurze. Nehodu potvrdila i mluvčí PPF.



Kellnerovi bylo 56 let. Spolu s ním ve vrtulníku zemřel další Čech padesátiletý Benjamin Larochaix, trenér freestyle snowboardingu a zakladatel amatérského týmu Team PPF. Další, kdo nehodu nepřežil byli dva horští průvodci a pilot vrtulníku. Šestý člen posádky je ve vážném, ale stabilizovaném stavu. Příčina pádu stroje Airbus AS350B3 patřícího společnosti Soloy Helicopters z aljašského města Wasilla se stále vyšetřuje.

„Zatímco Kellnerův pracovní život byl plně ve znamení neuvěřitelné pracovitosti a kreativnosti, jeho soukromý život patřil jeho rodině a dětem. Pohřeb proto proběhne v úzkém rodinném kruhu. Prosíme všechny, zejména média, aby v tuto těžkou chvíli respektovali soukromí rodiny pana Petra Kellnera," uvedla mluvčí skupiny PPF Jitka Tkadlecová.



Kellner je majoritním vlastníkem investiční skupiny PPF Group, která investuje do řady odvětví a působí na třech kontinentech. Podle výroční zprávy společnosti za rok 2019 Kellner ovládá 98,93 procenta PPF. Kellnera už 15 let řadí časopis Forbes mezi nejbohatší lidi na světě, jeho majetek odhaduje na 293 miliard korun.

Heliskiing je extrémní sport, známý vysokými cenami i rizikem. Lyžaři vyskakují z helikoptéry a užívají si jízdu prašanem v odlehlých oblastech.

„Je to zničující zjištění pro naše lidi, komunitu a rodiny zemřelých. Za 17 let naší existence je to poprvé, když čelíme tak velkému neštěstí,“ uvedl resort, který výlet pořádal. Podle ní byl Kellner častým hostem a přítelem. Organizace poskytuje týdenní balíčky obsahující ubytování a lety vrtulníkem za 15 tisíc dolarů na osobu.

Petr Kellner, nejbohatší člověk České republiky se narodil v České Lípě, vystudoval střední ekonomickou školu v Liberci a Vysokou školu ekonomickou v Praze. Zbohatl při privatizace a transformaci České pojišťovny v devadesátých letech. Pojišťovna se po několika letech stala součástí PPF, kterou Kellner založil v roce 1991. PPF nyní působí v řadě odvětví od finančních služeb přes telekomunikace, biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství a to v několika zemích světa.

Mezi nejbohatšími lidmi světa se drží už od roku 2006. Kdy jeho majetek odhadl časopis Forbes na tři miliardy dolarů. V tuto chvíli je to podle Forbesu 17,5 miliard dolarů.

Byl dvakrát ženatý, současnou manželkou je Renáta Kellnerová. Má čtyři děti, z nichž asi nejznámější je úspěšná parkurová jezdkyně Anna Kellnerová.