Na nejbohatšího Čecha Petra Kellnera, který v sobotu zahynul při leteckém neštěstí na Aljašce, vzpomínají politici v souvislosti s jeho podnikatelskými úspěchy, ale i kroky, kterými pomohl české společnosti. Jeho úmrtí lituje prezident Miloš Zeman. „Prezident republiky si velice vážil Petra Kellnera pro jeho podnikatelské úspěchy a nesmírně lituje jeho tragické smrti,“ uvedl na Twitteru mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.

Vicepremiér a předseda sociálních demokratů Jan Hamáček připomenul pomoc Kellnerovy podnikatelské skupiny při zvládání epidemie koronaviru loni na jaře. "Před rokem byl jedním z prvních podnikatelů, který pomáhal Česku v těžké situaci na začátku pandemie. Čest jeho památce, upřímnou soustrast všem jeho blízkým," připomenul Hamáček loňskou pomoc skupiny PPF při nákupu ochranných pomůcek proti koronaviru.

Ředitel olomouckého Ústavu molekulární a translační medicíny (ÚMTM) Marián Hajdúch na sociálních sítích zmínil Kellnerovy investice do biomedicíny. „Byl mimo jiné jedním z prvních investorů do biomedicíny a biotechnologií v Česku. Založil společnost Sotio, stimuloval zájem řady dalších investorů o výsledky akademického výzkumu, čímž se zasloužil o rozvoj tohoto perspektivního odvětví,“ uvedl.

„Neuvěřitelná tragédie. Je mi to moc líto. Upřímnou soustrast celé rodině Petra Kellnera,“ uvedl na Twitteru Babiš. Předseda občanských demokratů Petr Fiala uvedl, že Kellner byl mimořádně úspěšný podnikatel, který svým působením a svými aktivitami vždy zůstával spojen s Českou republikou.

Starosta pražských Řeporyjí a odcházející člen ODS připomněl na Twitteru fakt, že Petr Kellner dlouhá léta podporoval Divadlo Járy Cimrmana a touto maličkostí to u něj Kellner vyhrával. Mimo žižkovské divadlo podporovala nadace The Kellner Family Foundation například Letní shakespearovské slavnosti nebo Českou filharmonii.

Český ekonom Pavel Kohout, který v minulosti pracoval jako ekonomický analytik pro PPF, ale i jako poradce českých ministrů financí Bohuslava Sobotky a Vlastimila Tlustého a člen Národní ekonomické rady vlády, soudí, že kdyby bylo víc takových lidí jako Petr Kellner, tak Česká republika mohla být mnohem dál.

Podle Radovana Vávry, bývalého bankéře a nyní investora, končí pro Česko smrtí nejbohatšího Čecha jedna etapa státních dějin. Na Twitteru s ním souhlasil i bývalý ministr financí v letech 1997-1998 a bývalý viceprezident Evropské investiční banky Ivan Pilip

O vzpomínku na Petra Kellnera se s HN podělil i jeho bývalý spolužák ze střední ekonomické školy v Liberci a nyní novinář Oldřich Szaban. „Má první myšlenka byla, že si Petr Kellner moc dlouho toho svého bohatství neužil, a že mu zas tolik štěstí nepřineslo, když tak brzy tragicky zahynul. Už jsem ho dlouhá léta neviděl, ale čtyři roky jsme se potkávali na chodbách jedné školy,“ vypráví Szaban.

„Kellner sice chodil do vedlejší třídy, nicméně ve škole bylo 95 procent dívek, takže nás pět procent kluků drželo pohromadě a znali jsme se i napříč třídami. Vzpomínky na něj jsou vybledlé, protože Petr Kellner byl velký introvert a výrazně se neprojevoval. Většinou mlčel,“ vypráví Szaban s tím, že s jeho kamarádem chodil Kellner na základní školu a byli velkými kamarády a před lety se viděli na třídním srazu. Podle jeho slov se jich Kellner už jako nejbohatší Čech občas účastnil.

Petr Kellner si zhruba před dvanácti lety také postavil chalupu na jednom z nejvíce chráněných a také turisty vyhledávaných míst v Jizerských horách v osadě Jizerka. Podle informací HN sem jezdil několikrát do roka. Místní obyvatelé o něm ale téměř nevěděli. Návštěvy jeho rodiny byly tiché a i tady platila jeho introvertní povaha. Se sousedy se sice znal, ale společensky se s nimi nestýkal. „Měli jsme velmi dobré vztahy. Více to ale komentovat nebudu. Je to nešťastná událost, je to věc rodiny,” řekl Luboš Marek z hnutí Starostové pro Liberecký kraj, dlouholetý starosta Kořenova, pod který Jizerka spadá.