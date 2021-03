Předsedu poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka ani bývalého šéfa antimonopolního úřadu Petra Rafaje policie nebude stíhat za manipulaci miliardového tendru na mýto. Podle zjištění HN a Aktuálně.cz kauzu detektivové po dvou letech od policejního zásahu odložili. A to kvůli nedostatku důkazů, že se muži dopustili něčeho trestného. Kanceláře Faltýnka ani Rafaje se jim nepodařilo odposlechnout. Podle informací redakcí však nadále pokračuje prověřování Faltýnka a Rafaje v dalších větvích kauzy Stoka.

Když se dvojka hnutí ANO Jaroslav Faltýnek sešel 10. listopadu 2017 v brněnském hotelu Voroněž s předsedou antimonopolního úřadu Petrem Rafajem, byly u toho náhodou i policejní prostorové mikrofony. Detektivové jimi v té době už nějaký čas sledovali aktivity tehdejšího místostarosty Brna-střed Jiřího Švachuly (tehdy ANO), kterého podezřívali z manipulací zakázek městské části třeba na opravu oken.

Z toho, že najednou sledují utajené setkání jedněch z nejmocnějších lidí v Česku, kterým Švachula posloužil jako prostředník, byli zaskočení. Plyne to z rekonstrukce vyšetřování, kterou HN a Aktuálně.cz provedly na základě informací od několika blízkých zdrojů vyšetřování.

A ještě více byli policisté překvapení z toho, co následně na nahrávkách slyšeli. Faltýnek, který platil za pravou ruku premiéra Andreje Babiše, říkal Rafajovi, který v Česku hlídal regulérnost veřejných zakázek, jak má posoudit miliardový tendr na mýto. O zakázku se tehdy přetahovala firma Kapsch se společností Czech Toll z impéria Petra Kellnera. Z prověřování regionální korupce se rázem vydělila ještě kauza celostátního významu.

„Faltýnek mimo jiné řekl předsedovi ÚOHS Rafajovi, že je potřeba udělat to, co chce společnost Kapsch,“ shrnují detektivové obsah jejich hovoru, na což upozornilo Právo. HN a Aktuálně.cz mají přepis k dispozici (viz box). Policie odposlechla i Rafajova slova, když se Faltýnka ptá, co má přesně udělat, aby „mohl k tomuto výsledku směrovat činnost úřadu“.

Ze zákona má přitom předseda antimonopolního úřadu rozhodovat nezávisle. Úřad vedený Rafajem následně výsledek tendru, v němž Kapsch prohrál kvůli o tři miliardy vyšší ceně, zrušil pro údajné chyby ministerstva dopravy. Faltýnek se později hájil, že jako člen dopravní koaliční rady chtěl pro stát vyjednat co nejlepší řešení problému. Ministerstvo dopravy ovšem popřelo, že by k tomu měl jakýkoliv mandát.

Nyní už je jasné, že nic z toho podle policie a dozorujícího olomouckého vrchního státního zastupitelství nebylo trestné. Detektivům z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) se respektive nepodařilo získat dostatek důkazů k tomu, aby dokázali opak.

Podle informací HN a Aktuálně.cz se policistům v kauze kolem mýta nepodařilo nad rámec nahrávek shromáždit téměř žádné další důkazy. Kvůli tomu, že si Rafaj pravidelně nechal vyhledávat odposlechy ve své kanceláři, tam „štěnice“ policisté ani nezkoušeli nasadit. Neúspěšní byli i u Faltýnka. Kolegové chránící sněmovnu jim nevědomky zabránili odposlouchávat kancelář předsedy poslaneckého klubu ANO Faltýnka. Rafaj jakékoliv nepravosti při výsleších popřel, stejně učinil Faltýnek.

Případ nyní, po více než dvou letech od policejního zásahu v březnu 2019, v němž dělali domovní prohlídku Rafajovi i Faltýnkovi, odložili.

„Policie odložila prověřování kauzy mýto. Rozhodnutí jsem dnes přezkoumal a ztotožňuji se s ním. Víc se k tomu ale nemůžu vyjadřovat. V případě, že by se objevily nové důkazy, řízení může být znovu otevřeno, ale v tomto okamžiku nemá smysl o tom spekulovat,“ potvrdil HN a Aktuálně.cz dozorující státní zástupce Radek Mezlík.

Končí tak jedna větev brněnské kauzy nazvané Stoka. Její další vlákna, která také zahrnují mezi podezřelými Faltýnka či Rafaje, ale pokračují dál. „V souvisejících kauzách, které se souhrnně označují jménem Stoka, prošetřování dál probíhá, ale dále bych to nechtěl komentovat,“ dodal Mezlík.

Prošetřování nicméně už poběží bez Mezlíka a klíčového vyšetřovatele. Tým, který Faltýnka s Rafajem prověřoval, se rozpadl. Státní zástupce Mezlík se přihlásil o nový post evropského žalobce a uspěl. Na Vrchním státním zastupitelství v Olomouci končí právě dnes. Detektiv NCOZ, který prověřoval další větve kauzy, už loni na podzim odešel do civilu.

Hrozí mu 15 let, přesto rodinný přítel Faltýnkových mlčí

K soudu detektivové dostali zatím původní kauzu stamilionových zakázek Brna-střed. Policisté si díky ní slibovali posun i v případu mýta. A to díky možné výpovědi „prostředníka“ schůzek Švachuly, rodinného přítele rodiny Faltýnkových. Švachula měl blízko k Rafajovi i Faltýnkovi. Mimo jiné ho Faltýnek přes nesouhlas brněnské buňky ANO do hnutí přijal. Rafaj ho zase jmenoval do poradního orgánu svého úřadu a jel s ním třeba ve služebním autě s řidičem na nákupy vína do Rakouska.

Švachula se nyní u soudu brání obžalobě, že si na úplatcích za zmanipulované zakázky městské části přišel na téměř 50 milionů korun. Za což mu teď hrozí až 15 let vězení. Žalobci mu zároveň nabízeli status spolupracujícího obviněného a tím i výrazně nižší trest. Švachula by však musel vypovídat také o svých obchodech s Faltýnkem, což ale odmítl.

Švachula už strávil ve vazbě na 20 měsíců. Po propuštění se s ním tajně scházel Faltýnkův syn Jiří. Byť to nejdříve HN a Aktuálně.cz popřel, následně uvedl, že bývalému místostarostovi „poskytoval psychickou podporu“.

Podle policistů se část dohod ohledně mýta dojednávala nejen v brněnských hotelích, ale také v salonku Švachulova vinného baru. Jeho soukromí bylo od června roku 2017 jen zdánlivé. Vyšetřovatelé tam nasadili skryté kamery a o čtyři měsíce později zaznamenali schůzku místopředsedy antimonopolního úřadu Josefa Chýleho s poslancem Milanem Ferancem (ANO), blízkým spolupracovníkem Faltýnka.

Oba hovořili právě o změně zadávacího řízení u tendru na mýtný systém. Bylo to předtím, než Rafaj Chýleho odvolal. Podle policie proto, že nechtěl požadavkům lidí z ANO vyhovět. Následně věc dostala na starost Rafajova blízká spolupracovnice Eva Kubišová. Poslanec Feranec jednání přiznává, ale přes nahrávky popírá, že by se odehrála u Švachuly v podniku.

Domovní prohlídky u Faltýnka a Rafaje – žádné důkazy

Oproti svým předpokladům detektivové nenašli usvědčující materiály ani při domovních prohlídkách u Faltýnka, ani Rafaje. U Rafaje zato zabavili dva miliony korun v obálkách. Rafaj nejdříve mluvil o tom, že měl peníze připravené na blíže neurčený projekt nebo svatbu dcery. Přitom argumentoval půjčkou od spolumajitele Fio banky. Proč ale peníze dostal v hotovosti a měl je ukryté v obálkách za nábytkem, policistům nedokázal dodnes věrohodně vysvětlit. Detektivové mu bankovky nevrátili dodnes a nezmění na tom nic ani odložení kauzy kolem mýta.

Rafaj je dále podezřelý z jiných manipulací rozhodování svého úřadu ve spolupráci se Švachulou. Podezření se týká mimo jiné zakázky na trolejbusy – v tomto směru detektivové podezírají z korupce i dosavadního ředitele brněnského dopravního podniku Miloše Havránka. A policisté dále prověřují i opravu budovy úřadu, kterou dělala Rafajovi blízká firma. Experti tak na penězích zkoumají otisky prstů i stopy DNA v naději, že je dovedou k někomu přiřadit.

Po sérii dalších korupčních podezření Rafaj nakonec loni na podzim rezignoval. Jeho spolupracovnice Eva Kubišová se s novým šéfem úřadu Petrem Mlsnou domluvila na opuštění funkce tento týden. Mlsna to zdůvodňuje mimo jiné i ztrátou její kredibility. I Kubišová je dále podezřelá v dalších větvích kauzy Stoka týkajících se antimonopolního úřadu.

U Faltýnka zase díky domovním prohlídkám vyšlo najevo, kde bydlí. Policisté totiž věděli, že v místě jeho trvalého bydliště to reálně není. Nakonec si pro materiály přišli do luxusního bytu v pražském Podolí, ve kterém žil se svou přítelkyní. A ukázalo se, že byt není jeho, ale je napsaný na firmu zaměstnance olomouckého miliardáře Pavla Hubáčka. Tedy muže, který státu „vyfoukl“ podíl ve strategické firmě ČD-Telematika. Na úkor Českých drah, v nichž v té době seděli na významných postech lidé blízcí Faltýnkovi.

I jiné policejní prověřování Faltýnka pokračuje. Policisté ho společně s jeho synem stále podezřívají z toho, že se podílel na manipulacích zakázek brněnských městských firem společně se Švachulou. I v tomto případě operují s odposlechem. Na nahrávce z roku 2016 Švachula se svým dnešním spoluobžalovaným, podnikatelem Samanem El-Talabnim, rozebíral odvádění provizí „efkům“ z brněnských veřejných zakázek.

Faltýnek nakonec loni slíbil, že nebude na následujícím sněmu ANO obhajovat post prvního místopředsedy hnutí. Následně po schůzce v pražské restauraci s tehdejším ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou, při níž oba porušili vládní protikoronavirová opatření, Andrej Babiš oznámil, že post opustil okamžitě. Faltýnek ale dále zůstává v klíčové funkci šéfa největšího poslaneckého klubu ANO. Má tak zásadní vliv na to, které zákony sněmovnou projdou a které nikoliv.