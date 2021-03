Ministerstvo školství vidí v návratu všech dětí do mateřských škol zdravotní riziko. Nová varianta covidu-19 se mezi nimi šíří rychleji a často probíhá bezpříznakově. V první fázi (v první polovině dubna) proto ministerstvo počítá jen s posledními ročníky, tedy dětmi v povinném předškolním vzdělávání. Finální podobu scénáře návratu dětí a studentů do škol ale doposud nemá, poslední slovo má podle zástupců školství ministerstvo zdravotnictví a epidemiologové.

Riziko nákazy u malých dětí se podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) v posledních týdnech zvýšilo. „Zřejmě to indikuje, že je nová varianta mezi dětmi nakažlivější,“ domnívá se ředitel ÚZIS Jaroslav Dušek, s tím že bližší posouzení nechá na epidemiology. Průběh nemoci je u dětí ve věku 3–10 let většinou mírný a často bez jakýchkoli příznaků, mohou proto představovat nebezpečí pro pedagogy i své rodiny.

Pedagogové patří mezi prioritní skupiny z hlediska očkování. Alespoň jednu dávku má nyní 101 tisíc učitelů a ostatních pracovníků škol, ukončené očkování má zatím jen 13 tisíc z nich. Vakcinace se přesto podle Duška už stihla promítnout do počtu nákaz. V řadách pedagogů klesají, včetně těch v mateřských školách.

ÚZIS detekoval od května minulého roku celkem 2089 ohnisek nákazy ve všech školských zařízeních. V případě školek jsou ale ohniska malá, průměrně šlo o 5 až 6 pozitivních případů na zařízení. Kolektivy v těchto zařízeních jsou zpravidla uzavřené, a tím pádem lehce trasovatelné. Nákazu se proto daří rychle zachytit.

Přesto ministerstvo školství trvá na návratu pouze předškoláků, a to za předpokladu povinného nošení roušek a pravidelného testování. V případě návratu všech dětí do školek by podle náměstkyně ministra Pavly Katzové nebyl návrat bezpečný a dlouhodobě udržitelný, jelikož by kolektivy dětí byly větší. Konečné slovo ale budou mít epidemiologové, s nimiž ministerstvo jedná. „Toto rozhodnutí je jejich, nikoliv naše,“ řekla na středečním jednání školského výboru sněmovny. V Česku je podle dat ÚZIS celkem 3215 školek s více než 250 tisíci dětmi, na něž připadá přes 24 tisíc pedagogických pracovníků.

Členové školského výboru mají k návrhu ministerstva výhrady. Odkazování se na epidemiology považuje člen výboru Julius Špičák (ANO) za alibismus. „Každý epidemiolog má jiný názor, a ještě ho třikrát týdně změní. Apeluji na to, aby se školy otevřely v maximálně krátkém a efektivním scénáři,“ řekl. Pravidelné testování u takto malých dětí se navíc výboru zdá nereálné, stejně jako povinnost nošení roušek.

Martin Baxa (ODS) jako jeden z argumentů návratu všech dětí uvedl také zánik speciálního statusu mateřských škol pro potomky zdravotníků a dalších vybraných profesí, které v současné době jako jediné fungují. „V režimu po skončení nouzového stavu, který tedy snad skončí 11. dubna, už fungovat nemohou. Samosprávy to umí nějak zařídit, ale je to samozřejmě velmi složité,“ řekl na jednání výboru. Umožnění návratu všech dětí do školek by proto z jeho pohledu tento problém vyřešilo.

Školský výbor si také stěžuje na nedostatečnou komunikaci ze strany ministerstva. Původní žádosti výboru o jasný plán návratu dětí a studentů do škol ministerstvo vyhovělo s několikadenním zpožděním a v nekompletní podobě. Podle místopředsedkyně výboru a exministryně školství Kateřiny Valachové (ČSSD) se členové dovídají informace z médií. Výbor proto od ministerstva požaduje zpracování všech variant návratů do škol do čtvrtka, kdy se tím bude zabývat také vládní rada pro zdravotní rizika.

Podle současného plánu ministerstva školství se v první fázi od 12. dubna do školek vrátí předškoláci, kteří se budou pravidelně testovat – buď dvakrát týdně antigenním, nebo jednou týdně PCR testem. Testování by mělo probíhat výhradně ve školských zařízeních, aby se pojistila pravost výsledků. Děti by také měly mít zakrytá ústa a nos, a to s výjimkou konzumace jídla nebo poobědového odpočinku.

Třídy prvního stupně základních škol se budou v této fázi střídat v prezenční a distanční výuce. Ve středních a vyšších odborných školách se obnoví praktická výuka, na vysokých školách praktická výuka závěrečných ročníků. Pro závěrečné ročníky základních a středních škol budou dobrovolné skupinové konzultace, v základních uměleckých školách individuální výuka.