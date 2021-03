Do konce března slíbila firma Masanta dodat do státních hmotných rezerv první várku 1,5 milionu testů na covid, které by měly využívat školy. Jak sdělil v rozhovoru s HN majitel firmy Martin Ladyr, do státních skladů už dnes dorazilo první auto s testovacími sadami. Ještě na začátku týdne však hrozilo, že společnost bude muset dodávku zrušit. Čínská firma, od které měla Masanta testy nakoupit a dovézt do Česka, odmítla sady dodat. Upozornil na to server iRozhlas.cz. Důvodem mělo být to, že Masanta patří do stejné obchodní skupiny jako firma Goodmask, která v Česku vyrábí respirátory na čtyřech výrobních linkách, které dostala od podnikatele z Tchaj-wanu. Tedy s ostrova, s nímž má Čína spory. Podle Ladyra se podařilo spor urovnat. Problémy však vyčítá svým tuzemským konkurentům, kterým údajně vadí, že testy Česku prodává za 32 korun za kus.

HN: Co se přesně stalo?

Já myslím, že to z jedné strany bylo nedorozumění a z druhé nekalé konkurenční praktiky některých skupin v Česku.

HN: Víte, kdo konkrétně za tím stál?

Mám ze dvou vlivných zdrojů potvrzeno, že by to mohla být jedna konkrétní skupina, ale samozřejmě to nemohu komentovat.

HN: Nemůžete ani naznačit?

Skutečně nemohu. Skupina má velký vliv na českou politiku, v Číně je její vliv spíše na lokální úrovni.