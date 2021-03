Přesun pěti miliard korun z rozpočtové rezervy státu do peněz pro armádu otřásl toleranční dohodou, na které stojí vláda Andreje Babiše. Menšinový kabinet hnutí ANO a ČSSD se až dosud ve sněmovně spoléhal na podporu komunistů, kteří vládě pomáhali prosazovat důležité zákony. Půl roku před parlamentními volbami teď ale hrozí, že komunisté dohodu vypovědí. Vedení KSČM ve čtvrtek probere, zda Babiše požádá o vysvětlení, proč vzájemnou dohodu neplní.

Pokud nedostane dostatečné vysvětlení, může podporu ukončit. Alespoň tak se vyjadřují jeho poslanci. Opozice by pak pravděpodobně navrhla rozpuštění sněmovny. Znamenalo by to předčasné volby, k urnám by tedy lidé vyrazili dřív než na začátku října, nakdy jsou volby naplánované.