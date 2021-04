Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) se v březnu zdvojnásobila rychlost očkování a celkově bylo podáno více než milion dávek. Více než čtvrt milionu osob obdrželo obě dávky vakcíny jen za březen. Blatný doplnil, že v rámci Evropské unie je Česká republika šestá v počtu proočkovaných dávek z celkového počtu došlých. „Předpokládáme, že v srpnu bude v Česku dostatek dávek vakcín na proočkování na 8 milionů osob,“ řekl ministr zdravotnictví na čtvrtečním brífinku.

Ministr zdravotnictví ujistil, že podání druhé dávky vakcíny od firem Pfizer a Moderna po 42 dnech je plně bezpečné. Slibuje si od toho rychlejší očkování osob. Dodal, že posunutí druhé dávky očkování umožní dřívější očkování první dávkou až 900 tisíc lidí.

Žáci prvního stupně základních škol by se měli v týdenních rotacích vrátit do škol 12. dubna. Podle ministra školství Plagy (za ANO) spočívá bezpečný návrat do škol v pravidelném testování – žáci budou testování dvakrát týdně. Ve středu po Velikonocích se rozhodne, ve kterých okresech to bude podle aktuální epidemiologické situace možné a kde školy zůstanou školy i nadále zavřené.

O tom, v kterých okresech se děti vrátí do škol, rozhodne reprodukční číslo. „Pokud bude v okrese nad hodnotou jedna, návrat se odloží,“ sdělil Blatný.

Vrátit by se měli také předškoláci, budou maximálně v 15členných skupinách. Děti ve školkách nebudou muset nosit roušky, řekl Plaga. „Hlavním hlediskem je hledisko vzdělávací, klíčovým je návrat předškolních dětí. Zatím vám nedokážu říci, kdy by mohlo dojít k návratu mladších dětí do školek,“ uvedl Plaga na tiskové konferenci.

V první fázi návratu dětí do škol po zmírnění epidemie koronaviru zůstanou v Česku na distanční výuce žáci druhého stupně základních škol, středoškoláci i vysokoškoláci. Ministerstvo školství nicméně plánuje umožnit dobrovolné konzultace žákům druhého stupně základních škol a středních škol, kteří mají problémy s prospěchem, ve skupinách do šesti studentů.



Na praktickou výuku a do laboratoří se budou moct studenti posledních ročníků vysokých škol zřejmě vrátit 19. dubna, rozhodne se týden před tím.

„Již přes sto tisíc pedagogických i nepedagogických zaměstnanců je zaočkováno první dávkou vakcíny,“ řekl Plaga. Budou zachovány i náležitosti jako pravidelné větrání tříd a ranní screening žáků a jejich symptomů.

Pokud se lidé o Velikonocích „utrhnou ze řetězu“ a nebudou dodržovat protiepidemická opatření, hrozí podle ministra zdravotnictví, že se školy otevřou 12. dubna jen na týden, než se epidemie covidu-19 zase zhorší. Řekl to ve středu na jednání sněmovního výboru pro zdravotnictví v reakci na porušování protiepidemických opatření s příchodem slunečného počasí, kdy lidé vyrazili do parků a na další veřejná místa, někteří nedodržovali rozestupy a neměli respirátory.

Na čtvrteční tiskové konferenci doplnil, aby se lidé chovali o Velikonocích rozumně, především při cestách do frekventovaných oblastí a při kontaktu se seniory. Vyzval k dodržování nošení ochrany dýchacích cest. K apelu se přidal i ministr školství Robert Plaga (za ANO).

Ministerstvo zdravotnictví podepsalo dohodu s policií, podle které budou krajské hygienické stanice předávat informace o karanténách a izolacích nařízených kvůli covidu-19 policistům. Úřad o tom informoval v tiskové zprávě. „Kontroly budou probíhat dvěma způsoby. Jedním způsobem bude kontrola v místě bydliště, zda je osoba opravdu přítomna doma. Pokud nebude doma zastižena, tak dostane do schránky upozornění. Druhým způsobem je motohlídka,“ uvedla hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

Karantény bude v každém okresu kontrolovat nejméně jeden hygienik a policista. Porušení karantény projednají jako přestupek, izolace jako trestný čin.

V Česku v březnu zemřelo s potvrzenou nákazou novým typem koronaviru 5779 lidí, asi o 800 více než v dosud nejtragičtějším listopadu. Od začátku epidemie má Česko 26586 zemřelých s onemocněním covid-19. Zpomalit vysokou úmrtnost a omezit vážné průběhy nemoci má očkování. Ukončené očkování proti covidu, tedy obě potřebné dávky, má v Česku přes půl milionu lidí. Aspoň jednu dávku má za čtvrt roku očkování téměř 1,2 milionu lidí. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví.

Epidemie v posledních týdnech zpomaluje, laboratoře ve středu odhalily 7208 pozitivních na nákazu novým typem koronaviru. V mezitýdenním srovnání je denní počet nových případů asi o 1600 nižší, oproti úterý je nově nakažených méně zhruba o 1400. Nových případů covidu-19 ubývá z denního průměru asi o 2000 až 2500 týdně. Jen velmi pozvolna se ale snižuje počet hospitalizovaných. Epidemická situace je podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška proto rozporuplná, řekl na středečním jednání sněmovního výboru pro zdravotnictví.