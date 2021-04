Přeš čtvrt bilionu korun leží radnicím ladem na účtech a 12 miliard nestihly proinvestovat, kritizuje ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) obce a kraje za jejich hospodaření. „Za to, že jsme neproinvestovali veškerý potenciál, který jsme měli, do značné míry může právě ministerstvo financí, potažmo paní ministryně sama,“ říká v rozhovoru s HN předseda Svazu měst a obcí a starosta Kyjova František Lukl. Starostům vadí, že vláda loni z peněz určených pro obce začala podnikatelům vyplácet kompenzační bonusy. Zároveň se podle Lukla radnice nadále potýkají s dopady koronaviru.

HN: Sledoval jste prezentaci ministryně financí Aleny Schillerové o hospodaření měst a krajů?

Dostal jsem se jen k jejím závěrům. Podle některých lidí naštěstí. Protože jsem z jižní Moravy, tak jsem takový emocionálnější, takže prchlivost někdy cloumá mým majestátem, jak bylo v pohádce Císařův pekař, pekařův císař.

HN: Stručně se dá říct, že obce mají podle ministryně dostatek peněz, ani je nestíhají utratit, a přestože tady máme krizi, tak na ně, respektive na jejich finance, prakticky vůbec nedolehla. O co přišly obce kvůli vyplácení kompenzačního bonusu, to vám vláda dostatečně refundovala.

Mě tato slova velmi mrzí. Za to, že jsme neproinvestovali veškerý svůj potenciál, může do značné míry právě ministerstvo financí, potažmo paní ministryně sama. Víc než půl roku ministerstvo tvrdošíjně odmítalo kompenzovat obcím to, co si od nich půjčilo a dalo na kompenzace podnikatelům. Až po zásahu Senátu a uznání ze strany premiéra Andreje Babiše, že je nutné obcím vrátit, co si stát půjčil, získaly radnice určitou jistotu. Pokud víc než půl roku žijete v tom, že vám nebudou vráceny peníze, na které jste měli de facto nárok, chováte se zodpovědně. Rozhodně to není syslení peněz. Obce měly a stále mají výdaje spojené se zřizovanými kulturními, sportovními nebo školními organizacemi. I když nefungují, tak mají stále náklady, třeba za mzdy.