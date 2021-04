Rodiče, kteří zůstali doma s dětmi kvůli zavřeným školám, zřejmě dostanou vyšší ošetřovné. Sněmovna ve čtvrtek schválila zrychleně už v prvním čtení poslaneckou novelu, podle které dávka vzroste o deset procentních bodů na 80 procent redukovaného výdělku. Rodiče budou mít nárok na více peněz od začátku března. Předlohu ještě musí posoudit Senát a podepsat prezident.

Krizové ošetřovné se poskytuje z nemocenského pojištění po celou dobu uzavření škol nařízeného kvůli epidemii koronaviru. Většina rodičů, která zůstala s dětmi do deseti let věku doma, může pobírat 70 procent redukovaného výdělku. Novela skupiny poslanců dávku zvedá na stejnou výši, jako byla loni v první vlně epidemie od dubna do konce minulého školního roku. Hlasovalo pro ni 88 z 94 přítomných zákonodárců, proti byl pouze podnikatel Pavel Juříček z ANO.

Rodiče nepřijdou o ošetřovné ani v případě rotační výuky. V týdnu distanční výuky jim bude náležet dál. A pokud mají více dětí s distanční výukou v jiný týden, je třeba podat za každé dítě samostatnou žádost. Ošetřovné 80 % s platností od 1.3. projedná @snemovna ve čtvrtek. — Jana Maláčová (@JMalacova) March 29, 2021

Před rokem mohli rodiče pobírat ošetřovné na školáky do 13 let věku. Plošné zvýšení věkové hranice nynější předloha neobsahuje. Bez ohledu na věk by ale umožnila čerpat dávku i na děti se závažnými poruchami chování, se souběžným postižením více vadami a s autismem. Při dálkovém vzdělávání potřebují tyto děti podle předkladatelů mimořádnou péči bez ohledu na věk.

Školy kromě mateřských a speciálních se kvůli šíření covidu-19 uzavřely loni 14. října. Žáci prvních a druhých tříd se pak vrátili do lavic 18. listopadu. Od 1. března jsou ale zavřené všechny školy včetně mateřských. Postupné otevírání škol je s ohledem na nyní slábnoucí epidemii plánováno od pondělí 12. dubna.

Senát bude ošetřovné projednávat zřejmě ve středu 14. dubna. Další schůze horní komory by pak mohla být o dva týdny později.

Kabinet ANO a ČSSD poslaneckou předlohu podpořil. Dříve se ale kabinet na zvýšení ošetřovného neshodl, proti bylo nejsilnější koaliční hnutí.