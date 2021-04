Premiér Andrej Babiš podle informací televize CNN Prima News plánuje ve středu odvolat ministry zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) a školství Roberta Plagu (za ANO). Podle zdrojů televize by místo Blatného nastoupil současný ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Arenberger. Náhradníkem za Plagu má být bývalý rektor VUT v Brně, poslanec Karel Rais (ANO), nebo poslanec Patrik Nacher (ANO).

Že je možná výměna ministrů na stole, zaznívá už několik týdnů. Ač se Blatný ani Plaga k těmto informacím nechtějí vyjadřovat, Babiš několikrát dal najevo, že je s jejich prací nespokojen.

„Počítá s tím, že pokud za něho premiér najde náhradu, tak skončí,“ řekl HN zdroj z řad přátel ministra Plagy. A přidal i jméno jeho možného nástupce. Podle něho nepůjde o Nachera, s kterým ANO ani nepočítá na kandidátku pro letošní sněmovní volby, a spíše připadá v úvahu zmíněný Rais nebo ještě pravděpodobněji expert z Ministerstva průmyslu a obchodu pro oblast digitalizace, inovace a technického vzdělávání Tomáš Hamberger.

Pro Hambergera by mluvilo v potaz to, že má k premiérovi blízko, je jeho poradcem pro oblast školství, původní profesí je učitelem informatiky. Je mimo jiné zakladatelem projektu Digitální pohotovost 4.0, který pomáhá školám a učitelům zavádět digitální nástroje potřebné pro výuku na dálku. Tedy přesně to, po čem je během koronavirových omezení poptávka.

Premiér se v nedělním rozhovoru pro tn.cz vyhnul odpovědi na otázku, zda tento týden odvolá ministra zdravotnictví, jak se v médiích spekuluje. Předseda vlády poslal Blatnému v poslední době několik vytýkacích dopisů. V nich ho kritizoval mimo jiné za podle něj příliš přísné podmínky pro podávání experimentálních léků na covid-19.

Podle Babiše ale vytýkací dopisy od něj nedostává pouze Blatný. "Já posílám dopisy všem, deset nebo patnáct jich dostala i ministryně Jana Maláčová (ČSSD)," řekl serveru.

Arenberger v březnu v pořadu CNN Prima News K věci potvrdil, že by případnou nabídku na vedení rezortu zdravotnictví přijal.

Babiš také není spokojený s tím, jak ministerstvo školství postupuje v plánování návratu dětí do škol. Podle momentálního plánu ministra Plagy by se 12. dubna do škol měly vrátit děti z prvního stupně základních škol a do školek by se měli vrátit předškoláci. "Nechápu, proč v mateřských školách se mají vracet jenom šestileté děti, proč první stupeň jde na rotaci," řekl premiér pro Český rozhlas.

Odchod Blatného z čela zdravotnictví před dvěma týdny požadoval prezident Miloš Zeman, a to kvůli ministrovu postoji k ruské vakcíně Sputnik V. Blatný podle prezidenta není epidemiolog a nemá manažerské zkušenosti. Zeman uvedl, že pokud by se Babiš rozhodl Blatného ve funkci ponechat, nepřispělo by to ke zlepšení jejich přátelských vztahů.

Připravujeme podrobnosti.