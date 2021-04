Příští pondělí se do škol vrátí žáci prvního stupně, střídat se budou v celých třídách po týdnech, tedy týden doma a týden ve škole. Do školek nastoupí také předškoláci ve skupinách maximálně po 15 dětech. V úterý to schválila vláda.

Podle společného návrhu ministerstev školství a zdravotnictví se všichni budou muset testovat, a to dvakrát týdně. Antigenní neinvazivní test, tedy tyčinkou z okraje nosu, si děti mají provést samy, za dozoru učitelů a případně i rodičů. Jejich podmínkou pro návrat do škol je reprodukční číslo nižší než 1, tedy ukazatel toho, kolik dalších lidí v průměru nakazí každý pozitivní člověk. Zhruba v deseti okresech tak hrozí, že děti do lavic 12. dubna neusednou.