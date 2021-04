Obchody s dětským oblečením a obuví, papírnictví, čistírny, prádelny, zámečnictví či farmářské trhy se podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) budou moci znovu otevřít od 12. dubna. Schválila to v úterý vláda, napsal ČTK.

Kvůli návratu dětí do škol kabinet podle Havlíčka uvolní od následujícího pondělí provoz prodejen s dětským oblečením a obuví, a papírnictví. Dále budou moci podle Havlíčka fungovat prodejny pietního zboží, farmářské trhy, čistírny, prádelny, zámečnictví, provozovny oprav zařízení pro domácnosti nebo prodej náhradních dílů pro auta a stroje.

Od stejného data můžou svůj provoz ve venkovních prostorech obnovit i zoologické a botanické zahrady. Naplnit budou smět maximálně 20 procent kapacity.

Zoologické a botanické zahrady jsou z rozhodnutí vlády v boji proti epidemii koronaviru uzavřené od 18. prosince. Na jaře nesměly fungovat od 13. března do 27. dubna a kvůli druhé vlně epidemie znovu od 9. října do 2. prosince. Provoz byl už dříve v rámci protiepidemických opatření limitován maximálním počtem návštěvníků nebo zákazem vstupu do pavilonů.

Momentálně mohou mít kvůli pandemii koronaviru otevřeno jen vybrané obchody jako potraviny, drogerie, lékárny, optiky, květinářství nebo prodejny s chovatelskými potřebami.