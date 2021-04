V Česku po více než půl roce skončí nouzový stav vyhlášený kvůli pandemii nemoci covid-19. Nejviditelnější změnou se stane to, že se po pěti týdnech bude opět moci cestovat mezi okresy. Hygienici ale budou smět v odůvodněných případech některé z nich znovu uzavřít. „V žádném případě by to ale již nemělo být plošně,“ upozorňuje právník Josef Karlický z Frank Bold Advokáti, který se na problematiku pandemického zákona a nouzového stavu specializuje.

Začnou se také postupně otevírat některé obchody, a to především kvůli plánovanému postupnému otevření části škol. „Papírnictví, dětské oblečení a obuv, aby mohli rodiče v klidu poslat své děti do škol,“ uvedl ministr dopravy a průmyslu Karel Havlíček na Twitteru během úterního jednání vlády. O konkrétních podmínkách a harmonogramu návratu dětí do škol vláda ještě v úterý odpoledne jednala.