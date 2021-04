Prezident Miloš Zeman ve středu jmenoval novým ministrem zdravotnictví Petra Arenbergera. Současný ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady nahradil Jana Blatného. „Jako důvod já sám vidím politické rozhodnutí, na které má jistě pan premiér právo,“ uvedl Blatný na středeční tiskové konferenci s tím, že má čisté svědomí a vždy se rozhodoval podle odborných dat.

„Když jsem nastupoval do úřadu, byl jsem si vědom politické odpovědnosti, i když jsem se jako politik nikdy necítil,“ zhodnotil dále Blatný.

Blatný blokoval přísun vakcín z Ruska či Číny a je spoluodpovědný za zemřelé, řekl při jmenování prezident Zeman. Arenbergerovi popřál, aby se nenechal ovlivnit „ideologickou hysterií“, která tyto vakcíny provází.

Blatný trval na tom, že ruská očkovací látka Sputnik V musí mít před využitím v Česku souhlas Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) stejně jako ostatní vakcíny. "Celou dobu jsem si stál za používáním pouze schválených vakcín. Jen tak mohu lidem zaručit, že jsou pro ně bezpečné, vyzkoušené a že opravdu fungují," prohlásil Blatný na středeční tiskové konferenci.

K dotazu, zda jeho odvolání proběhlo na žádost prezidenta, se Blatný odmítl vyjádřit. Sdělení důvodu odvolání nechal na premiérovi. Babišův krok se podle Blatného dá interpretovat tak, že podle premiéra je už země v rámci epidemie covidu-19 z nejhoršího venku.

„Problém byl v tom, že se rozcházíme v názoru na to, jak by měl rezort zdravotnictví fungovat,“ uvedl na tiskové konferenci premiér s tím, že byl Blatný velmi pracovitý a byl s jeho prací spokojený. Babiš se s Blatným rozcházel v názoru na nová léčiva. „Chci zdůraznit, že to není o Sputniku,“ uvedl premiér. V případě ruské vakcíny počká Česká republika podle premiéra na schválení od EMA.

Petr Arenberger (62) Od října 2019 je ředitelem Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Od května 2018 je členem Rady Českého rozhlasu, nominovala jej organizace Prosaz, která se zabývá pomoci zdravotně postiženým zapojit se do běžného života. Ve Sněmovně získal jasnou podporu, hlasovalo pro něj 150 ze 182 přítomných poslanců. Vystudoval tehdejší Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze (dnešní 2. lékařská fakulta UK), atestace má v oboru dermatovenerologie. Absolvoval postdoktorský pobyt na univerzitě v Mnichově (1989 až 1991) nebo studijní pobyt na Stanfordově univerzitě v USA (1992 až 1993). Od roku 2001 je profesorem, získal též tituly DrSc. či MBA. Je ženatý, manželka Monika je také dermatoložka. Má dvě dcery.

„Určitě toho nelituji a považuji to za přínos,“ řekl Blatný ke svému pětiměsíčnímu působení v čele ministerstva. O odvolání se dozvěděl v úterý večer od premiéra, který ho pozval na osobní schůzku.

V reakci na odvolání Blatného na svou funkci rezignovala národní koordinátorka očkování Kateřina Baťhová. Skončit chce do konce dubna, uvedl server Seznam Zprávy.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) respektuje právo koaličního partnera vyměnit ministra. „Pan Arenberger je odborník. Věřím, že naváže na práci ministra Blatného a podaří se mu dotáhnout do úspěšného konce boj s epidemií,“ uvedl pro ČTK. Arenberger bude v pořadí čtvrtým ministrem Babišovy vlády.

Blatného předchůdce Roman Prymula na dotaz, jaké chyby odvolaný ministr zdravotnictví udělal, řekl, že nechce komentovat konkrétní osoby. "Ale když to vezmu jako celek, tak zásadní chyba byla rozvolnění těsně před Vánoci, které zapříčinilo to, že jsme se dostali na hodnoty, které jsou velmi vysoké. Trvalo to několik měsíců, než jsme se dostali zase do přijatelné podoby," konstatoval. Také Blatný ve středu řekl, že pokud by věděl, že je v populaci rozšířená nakažlivější britská varianta koronaviru, postupoval by on i celá vláda zřejmě před Vánoci jinak. Před svátky se znovu otevřely restaurace nebo všechny obchody, v lednu se pak zvedla největší vlna epidemie.

Změna ministra má podle předsedy ODS Petra Fialy zakrýt neschopnost vlády. „K ministru Blatnému jsem měl řadu výhrad, pokud jsou ale důvodem jeho odvolání jeho výhrady k vakcinaci Sputnikem V, je to skandální," poznamenal Fiala. Nový ministr bude mít podle něj jen krátkou dobu na uplatnění své koncepce, pokud nějakou má. "Zdravotnictví je klíčový resort, změna má zakrýt neschopnost vlády a selhání Babišovy politiky. Premiér se neskryje za personální rošády, toto je jeho odpovědnost," dodal.

Zástupci KSČM na tiskové konferenci ve sněmovně kritizovali Blatného předpojatost vůči některým vakcínám proti covidu-19 Sputnik V.„Je věcí premiéra a následně prezidenta, kdo bude, nebo nebude ministrem. Co se týká pana ministra Blatného, měli jsme řadu připomínek i k výkonu jeho práce. Předpojatost vůči některým vakcínám, to nebylo jenom o Sputniku, byla jednou z připomínek," řekl šéf poslanců KSČM Pavel Kováčik. Arenberger je podle něj zkušený a kvalitní ředitel nemocnice, očekává, že funkci ministra bude vykonávat dobře.

Plaga zůstává

Mluvčí ministerstva školství dříve ve středu potvrdila, že ministr Robert Plaga (za ANO) v úřadu zůstane. „Mohu potvrdit, že žádné personální změny na ministerstvu školství se nechystají,“ uvedla pro ČTK mluvčí Aneta Lednová.

Servery CNN Prima News a iDnes.cz v úterý informovaly o tom, že premiér zřejmě ve středu Plagu a Blatného odvolá. Zmínily také Arenbergera jako potenciální náhradu za ministra zdravotnictví. U resortu školství se spekulovalo o bývalém rektorovi VUT v Brně, poslanci Karlu Raisovi (ANO) nebo poslanci Patriku Nacherovi (ANO).

Plagy se v úterý zastali rektoři i další zástupci vysokých škol a řada neziskových a profesních organizací ve školství. Ocenili ho jako dobrého ministra a upozornili, že jeho výměna by v současné krizi byla nezodpovědná.

Že je možná výměna ministrů na stole, zaznívá už několik týdnů. Ač se Blatný ani Plaga k těmto informacím doposud nechtěli vyjadřovat, Babiš několikrát dal najevo, že je s jejich prací nespokojen.

Odchod Blatného z čela zdravotnictví před dvěma týdny požadoval prezident Miloš Zeman, a to kvůli ministrovu postoji k ruské vakcíně Sputnik V. Blatný podle prezidenta není epidemiolog a nemá manažerské zkušenosti. Zeman uvedl, že pokud by se Babiš rozhodl Blatného ve funkci ponechat, nepřispělo by to ke zlepšení jejich přátelských vztahů.