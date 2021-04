Do říjnových parlamentních voleb nasadila jihomoravská ODS Pavla Kašníka jako třetího v pořadí. Kandidátku v kraji vede osobně předseda strany Petr Fiala. Kašník je v kraji stranickým místopředsedou, sponzorem strany a také bývalým místostarostou obce Hlohovec. V době, kdy pracoval ve vedení obce, dostal od ní jako živnostník za veřejné zakázky přes 20 milionů korun. Protikorupční organizace Transparency International to označuje za střet zájmů. Kašník to ale odmítá s tím, že o zakázkách pro sebe nehlasoval. Hlasování se zdržel a raději si šel ven zakouřit.

ODS jde do voleb v koalici Spolu, kterou vytvořila s TOP 09 a KDU-ČSL. Podle březnového výzkumu agentury Median by koalice získala 17,5 procenta hlasů. Před ní by se umístila koalice Pirátů se STAN, následovaná hnutím ANO premiéra Andreje Babiše. Kašník bude na jihomoravské kandidátce Spolu šestý, ze členů ODS třetí za Fialou a krajským šéfem strany Pavlem Blažkem. Má tak solidní šanci, že se stane poslancem.

Blažka policie podezřívá z manipulací ■ Šéfa jihomoravské ODS, poslance a exministra spravedlnosti Pavla Blažka, kterého jihomoravští straníci na kandidátku pro říjnové volby do sněmovny vybrali jako dvojku - hned za předsedu Petra Fialu, policie podezřívá z manipulací privatizací a pronájmů brněnského městského majetku. ■ Naposledy policie odnášela materiály z radnice městské části Brno-střed v březnu. Podle několika zdrojů HN a Aktuálně.cz se policisté znovu zaměřili na aktivity vysoce postavených členů brněnské ODS. Nejen Blažka, ale i nynější brněnské primátorky Markéty Vaňkové (ODS) či jejího náměstka Roberta Kerndla (ODS). ■ Materiály o jejich činnosti si vyšetřovatelé z radnice odnesli podruhé za posledního půl roku. ■ Detektivové prověřují výpověď někdejšího blízkého spolupracovníka občanských demokratů Pavla Hubálka. Ten je obviněný z podvodu, protože podle vyšetřovatele, který je dnes sám stíhaný Generální inspekcí bezpečnostních sborů, sliboval lidem za úplatky městské byty, aniž to mohl splnit. ■ Hubálek před detektivy z Národní centrály proti organizovanému zločinu vypověděl, že byl součástí rozsáhlého systému ovlivňování privatizací a pronájmů městského majetku, který podle něj řídili členové brněnské ODS. ■ Blažek opakovaně odmítá, že by se v době svého působení v Brně podílel na machinacích s městskými byty, a označuje to za "blbost". Hubálka prohlašuje za lháře, který se chce falešnými výpověďmi vyvinit z vlastních zločinů a získat mírnější trest jako spolupracující obviněný. Možné by to bylo tehdy, pokud by policisté vyhodnotili, že Hubálek mluví pravdu. ■ HN a Aktuálně.cz získaly výpověď dalšího podnikatele Miroslava Wagnera, který tvrdí, že v Brně za statisícové úplatky kupčil s městskými byty pro některé členy ČSSD. Potvrzuje i část Hubálkovy výpovědi ohledně ODS.

Podezření ze střetu zájmů vyvolávají peníze, které Kašník dostal od obce, kterou řídil. Pátrání HN a Aktuálně.cz ukazuje, že v letech 2008 až 2018, kdy na obecním úřadě obce seděl, mu z ní přiteklo 20 milionů korun. Kašník vystupoval ve dvou rolích. Jako člen vedení obce odpovědný za investice a zároveň jako živnostník, kterému obec bez výběrových řízení posílala veřejné peníze. Opravoval hřbitovní zeď, přestavoval kulturní dům nebo budoval chodníky a parkovistě.

Problém v tom nevidí. Pro zadání zakázky sám sobě prý jako místostarosta nehlasoval. "Já jsem odcházel kouřit ven z místnosti. U hlasování jsem nebyl, hlasování jsem se zdržel," popsal praxi Kašník.

Podle přehledu, který redakci poskytl jeho nástupce, získal jihomoravský politik v letech 2008 až 2018 od Hlohovce s daní celkem více než 20 milionů korun. V roce 2008 fakturoval zhruba 850 tisíc, v roce 2018 už to bylo na šest milionů. Ani v jednom případě ale částka za jednu zakázku nepřesáhla zákonný limit, nad který by obec musela vypsat soutěž podle zákona o veřejných zakázkách. Kašník tak objednávky získával v poptávkovém řízení. To má mnohem volnější pravidla a obec si mimo jiné může vybrat, jaké firmy sama osloví.

"Částka kolem 20 milionů souhlasí. A to se vám zdá jako velký objem? Mně ne - všechno proběhlo legitimně a s paní starostkou jsme předali novému vedení obce finančně naprosto zdravou, s úsporami, bez úvěru," reagoval Kašník.

Opoziční zastupitelé redakci řekli, že o Kašníkově možném střetu zájmů věděli a opakovaně na něj upozorňovali. Starostka Marie Michalicová (KDU-ČSL) již zemřela, podle místní opozice ale věděla, že oslovuje stále stejné firmy. Na kritiku údajně odpovídala tím, že jde o firmy kvalitní a ověřené.

"Pan Kašník vyhrával opravdu hodně zakázek. Já jsem to kritizoval několikrát. Veřejně jsem se k tomu vyjadřoval, ale naštěstí je to už za námi," připomněl Josef Lípa (za ČSSD) to, že Kašník po posledních komunálních volbách ve funkci skončil. Nahradil ho spolustraník Jaroslav Hajda. Kašník to vysvětluje střídáním generací. Sám se následně stal krajským zastupitelem a teď míří do sněmovny.

Jak to s jeho zakázkami bylo, popsal i další ze zastupitelů. "Poskakovali jsme, nadávali, nikdo s tím nic neudělá. My jsme vyhráli volby, ale oni se spojili a vždycky nás přehlasovali. Bylo pět, šest firem, které dokola staví. Pan Kašník vyhrál díky nejnižší ceně. Následně ale obec uznala vícepráce, cena narostla a byl nejdražší," řekl Zdeněk Garčic (Sdružení nezávislých kandidátů).

Kašník ale odmítá, že by navyšování ceny bylo účelové. "Při zásahu do konstrukcí se objevují další věci, které se musí dodělat," hájil se. Uvedl také, že v jiném případě po něm starostka chtěla práce navíc, které v původní dohodě nebyly.

Střet zájmů Kašník odmítá. "Kde je hranice střetu zájmů? Obec jsem posunul značný kus dopředu. Nemůžu diskriminovat rodinu, kterou živím. Soutěžili jsme i v jiných obcích. Vyhrávali, prohrávali," popsal.

V roce 2017 například získal zakázku na opravu fasády domu s pečovatelskou službou ve Valticích. Vyhrál s nejnižší cenou 924 tisíc korun bez daně. Starostou Valtic je sociální demokrat Pavel Trojan, se kterým se Kašník také dobře zná. Společně například sedí v akciové společnosti Hantály, která třicítce obcí zajišťuje odvážení odpadu. I v případě valtické zakázky se původně nízká cena navyšovala. Po dvou dodatcích vyskočila o téměř 430 tisíc korun.

Kašník je pravidelným sponzorem své partaje. Jen před sestavováním kandidátky pro loňské krajské volby, v nichž se stal jihomoravským zastupitelem, straně poslal 50 tisíc korun. Už předtím poslal dalších více než 60 tisíc. Krom toho, že kandiduje na poslance, působí Kašník také jako místopředseda šéfa jihomoravské ODS a exministra spravedlnosti Blažka.

Jeho i stranického předsedy Fialy se HN a Aktuálně.cz ptaly na to, zda Kašník vybraný vysoko na kandidátku pro parlamentní volby není ve střetu zájmů. Mluvčí ODS Václav Smolka redakci napsal, že Blažek ani Fiala odpovídat nebudou. “Nemám informace o tom, že by se chtěli vyjádřit,” napsal.

Redaktorům zaslal alespoň reakci předsedy oblasti Rostislava Koštiala. Ten poznamenal, že Kašníka zná mnoho let a pravidelně navštěvuje i obec Hlohovec, kterou Kašník pomáhal řídit. “Jsem přesvědčen že obyvatelé Hlohovce mají svůj rozum a žádné nepravosti či střet zájmů by v obci nedopustili. Domnívám se, že zakázky proběhly řádně, dle platných zákonů a směrnic. Spekulace o střetu zájmů jsou pouze spekulacemi. A domnívám se, že pan Kašník se střetu zájmů nedopouští,” uvedl Koštial.

S jeho názorem ale nesouhlasí protikorupční organizace Transparency International, která v Kašníkůvě případě střet zájmů vidí.

"Politik, který je v dlouhodobém, opakujícím se střetu zájmů, je špatná vizitka. O to víc, když se jedná o radního pro investice. Je zarážející, že se překrývání rolí nijak dále neřešilo, protože v takové situaci je odchod z hlasování nedostatečný krok. Ať už s ohledem na objem zakázek, nebo jejich režim se jedná o významné korupční riziko. Je otázka, zda nebyly zakázky získávané právě kvůli politické roli pana Kašníka," okomentoval vedoucí analytik organizace Milan Eibl.