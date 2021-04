Zatímco současný premiér Andrej Babiš (ANO) vyměňuje ministry během několika málo hodin, předseda Pirátů Ivan Bartoš, který by se mohl stát podle průzkumů příštím českým premiérem, by to tak snadné neměl. Piráti mají poměrně složitý proces výběru ministrů, který začíná netradičně vyplněním obsáhlého dotazníku. V něm se chce nominační tým, který kandidáty selektuje, dozvědět o budoucím ministrovi co nejvíce. Od jeho plánů v resortu po vzdělání, zkušenosti, důvěryhodnost i uvedení rizikových skutečností. Tedy možného střetu zájmů.