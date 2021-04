Školy na Děčínsku se v pondělí spolu s ostatními školami v republice neotevřou. Doklad o odkladu výuky v pátek s ohledem na epidemickou situaci v okrese schválilo ministerstvo zdravotnictví. Jedním z důvodů, proč došlo k odkladu, je podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergra skutečnost, že se zde objevily dva případy brazilské mutace. Podle Arenbergra jde o nákazu ze zahraničí, nyní dochází k trasování.

Žáci se do školních lavic vrátí o týden později, řekla ČTK ředitelka krajské hygienické stanice Ústeckého kraje Lenka Šimůnková. Situace na Děčínsku je v kraji z epidemického hlediska dlouhodobě nejhorší. Na 100 tisíc obyvatel tam připadá téměř 354 nakažených, za poslední týden v okrese přibylo 458 nemocných.

„Školy nebudou ještě týden otevřené,“ uvedla ředitelka. Řekla , že se jedná i o školky, lidové školy umění a další zařízení pro mimoškolní aktivity. Děti zdravotníků a dalších pracovníků vybraných profesí budou docházet do družin či školních klubů, dodala Šimůnková.

Původně se zvažovalo, že se školy neotevřou ani ve Zlínském kraji, od toho se však nakonec podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergra ustoupilo a k rozvolnění tam dojde jako ve zbytku republiky.

Podle ministra zdravotnictví pokračuje pozitivní trend vývoje epidemie covidu. Klesá i počet hospitalizací. Nevidíme ale ještě efekt Velikonoc, řekl na páteční tiskové konferenci.

Ministr také uvedl, že amatérští sportovci zatím stále nemohou využívat vnitřní sportoviště. Od pondělí ale bude povolen venkovní sport v nejvýše dvacetičlenných skupinách, potvrdil ministr.

Ministerstvo bude podle Arenbergera připravovat nová pravidla pro rozvolňování. „Ve čtvrtek unikla pracovní verze protiepidemického systému PES, která v tomto okamžiku už vůbec neplatí. Je to zavádějící informace, rozhodli jsme se, že půjdeme trochu jiným směrem," upozornil ministr. V následujících 14 dnech ministerstvo podle Arenbergra vypracuje plán rozvolňování, ve kterém definuje pořadí otevření v závislosti na epidemické situaci a rozšíření nových mutací viru. Na „psa“ zapomeňte, řekl. Půjde podle něho o jiný systém.

Od pondělí se budou moci k očkování registrovat chroničtí pacienti, kteří k němu zatím neměli přístup. Od středy se budou moci hlásit i lidé od 65 let.

Kromě škol se od pondělí otevřou také některé obchody a bude opět možné setkávat se ve větších skupinách. Vláda v týdnu rozhodla o tom, že uvnitř se může sejít až deset lidí, venku pak 20.

Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES), kterou vede epidemiolog Petr Smejkal, však před povoleným setkáváním varuje. Omezení shromažďování je podle ní jedno z nejúčinnějších opatření proti šíření epidemie nového typu koronaviru. Uvedla to v tiskové zprávě.

„Zabraňuje totiž setkávání lidí z jiných domácností v uzavřených prostorách, což je jeden z nejrizikovějších způsobů kontaktu. Tato změna bude mít na vývoj epidemie větší dopad než částečné otevření škol,“ uvedl člen skupiny MeSES Jan Kulveit, který se věnuje modelování globálních rizik.

Z odborného hlediska Arenberger souhlasí se stanoviskem Smejkalovy skupiny, že rozvolnění je výrazné. Víc omezení však podle něj pandemický zákon neumožňuje, řekl.

Skupina se obává zvýšení reprodukčního čísla R, tedy průměrného počtu dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného. Mohlo by podle jejích členů znamenat oddálení návratu dalších skupin žáků a studentů do škol nebo pozdější otevření maloobchodu a služeb. "Nechápu, proč by měly mít soukromé večírky, oslavy a podobné akce větší prioritu než školy, drobní živnostníci a služby," dodal.

Smejkal je členem vládní rady pro zdravotní rizika. Bývalý ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) i premiér Andrej Babiš (ANO) deklarovali, že budou svá rozhodnutí s ním a skupinou MeSES konzultovat. Ve čtvrtek se s ním setkal i Blatného nástupce na postu ministra Petr Arenberger.