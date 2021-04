Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES), kterou vede epidemiolog Petr Smejkal, varuje před povolenými setkáními deseti lidí uvnitř a 20 venku. Omezení shromažďování je podle ní jedno z neúčinnějších opatření proti šíření epidemie nového typu koronaviru. Uvedla to v pátek v tiskové zprávě. Ministerstvo zdravotnictví v mimořádných opatřeních, která se od pondělí neřídí nouzovým stavem, ale pandemickým zákonem, setkávání povolilo spolu s částečným otevřením škol, obchodů a dalších míst. Nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) v reakci na prohlášení uznal, že větší shromažďování může být riziko.

Jinak procesně skupina MeSES se o tomhle rozvolnění dozvěděla po přijetí v pondělí z tiskové konference, zatímco dopředu jsme byli požadáni hlavně o názor na zoologické zahrady. Před tím spojit školy a mnoho dalšího rozvolňování jsme explicitně varovali. — Jan Kulveit (@jankulveit) April 9, 2021

Omezení shromažďování na dvě osoby platí v Česku od října loňského roku. Podle člena skupiny MeSES Jana Kulveita, který se věnuje modelování globálních rizik, je jedním z nejúčinnějších opatření směřujících k omezení epidemie. „Zabraňuje totiž setkávání lidí z jiných domácností v uzavřených prostorách, což je jeden z nejrizikovějších způsobů kontaktu. Tato změna bude mít na vývoj epidemie větší dopad než částečné otevření škol,“ uvedl Kulveit.

Skupina se obává zvýšení reprodukčního čísla R, tedy průměrného počtu dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného. Mohlo by podle jejích členů znamenat oddálení návratu dalších skupin žáků a studentů do škol nebo pozdější otevření maloobchodu a služeb. „Nechápu, proč by měly mít soukromé večírky, oslavy a podobné akce větší prioritu než školy, drobní živnostníci a služby,“ dodal Kulveit.

Smejkal je členem vládní rady pro zdravotní rizika. Bývalý ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) i premiér Andrej Babiš (ANO) deklarovali, že budou svá rozhodnutí s ním a skupinou MeSES konzultovat. Ve čtvrtek se s ním setkal i Blatného nástupce na postu ministra Petr Arenberger.

Vláda schválila rozšíření možnosti shromažďování spolu s dalšími zmírněními protiepidemických opatření v pondělí, platit bude od 12. dubna. Skupina ho ale k posouzení nedostala, vyjadřovala se k otevření farmářských trhů či zoologických zahrad, které je také součástí současné vlny rozvolňování.

„Byli jsme, mírně řečeno, rozčarováni,“ uvedl sociolog Martin Buchtík. „Opatření jsou vzájemně provázaná, jedno ovlivňuje druhé a my se o takto zásadní změně dozvídáme z médií. Je to jako, když vám dají vybrat barvu potahů v autě, ale při předání klíčků jaksi dodatečně řeknou, že v něm nemáte pásy,“ dodal.

Z lékařského hlediska ministr Arenberger se stanoviskem skupiny souhlasí. Zachovat víc omezení, například zakázat shromažďování, podle něj ale neumožňuje pandemický zákon. Právníci podle něj postup kritizují, a to jak jako příliš omezující, tak jako příliš mírný. Řekl to v pátek na tiskové konferenci. Podle něj by bylo dobré počkat, jak se změní vývoj epidemie po 14 dnech, a potom se zamyslet nad nějakým dalším rozvolňováním.

Právník Jan Kysela nesouhlasí s tím, že omezení shromažďování musí skončit kvůli ukončení nouzového stavu. „Protipandemický zákon umožňuje za splnění podmínky nezbytnosti zakázat konání veřejných nebo soukromých akcí, při kterých dochází ke kumulaci osob na jednom místě. K možnému omezení shromažďování míří i některá ustanovení zákona o ochraně veřejného zdraví,“ vysvětlil.

Skupina proto vyzvala ministerstvo zdravotnictví k využití všech právních možností tak, aby od pondělí zůstalo setkávání omezeno v počtu co nejbližším dosavadním limitům. Rizikové je podle členů MeSES zmírnění omezení pro shromažďování zejména v kombinaci s ukončením nočního zákazu vycházení, který od pondělí také končí s nouzovým stavem.

„Dohromady obě opatření brání především pořádání rodinných setkání, oslav, večírků a podobně, což jsou z hlediska šíření epidemie vysoce rizikové aktivity, kdy se v těsném kontaktu potkávají lidé z různých domácností," uvedla skupina ve svém stanovisku, které předala i ministerstvu.

Dosavadní pokles reprodukčního čísla podle skupiny může začít regionálně stagnovat. Skupina také nedoporučuje, aby se ve Zlínském kraji od pondělí otevřely školy. Kraj už ve středu informoval, že se otevřou stejně jako v ostatních regionech. Ministr Arenbergerve čtvrtek v České televizi uvedl, že ministerstvo s tím souhlasí. O výjimku, která umožní nechat školy ještě týden zavřené, tak požádal jen okres Děčín.