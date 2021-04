Tlak na očkování ruskou vakcínou Sputnik V zase v Česku zesílil. A to po výměně ministra zdravotnictví. Očkování látkou, která nemá potřebný souhlas od Evropské lékové agentury, prosazuje prezident Miloš Zeman. A nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) už po svém středečním nástupu do funkce řeší, jak lidem umožnit očkování neschválenou látkou.

Krátce po svém nástupu se ohledně Sputniku sešel i s Irenou Storovou, šéfkou Státního ústavu pro kontrolu léčiv, jenž rozhoduje o tom, jaké léky a vakcíny lze v Česku nasadit. Pokud by se ministr rozhodl, že povolí očkování Sputnikem, nemusí brát na doporučení lékového ústavu zřetel. „Naše stanovisko není závazné,“ říká Storová v rozhovoru pro HN.

HN: Jak prožíváte tohle turbulentní období? Prezident Zeman říká, že by vás měli odvolat z funkce. Kvůli tomu, že blokujete očkování Sputnikem, máte podle něj podíl na počtu úmrtí na covid-19.

Ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv pracuji už od roku 2014, nejsem tady žádný nováček. Jsem vzděláním farmaceut a v oboru se pohybuji už přes 20 let. Celý život se věnuji odborné práci a nejsem politik. I vzhledem k tomu, že jsem roky pracovala v lékárně, tak na konci vždycky vidím pacienta. Jsem tady pro něho a svou práci dělám, aby lidé měli bezpečné a účinné léky. Vždy ráda vysvětlím, jak svou práci děláme a proč. K politice se ale vyjadřovat neumím.

HN: O ruské vakcíně s vámi krátce po svém jmenování mluvil i nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger. Co chtěl vědět?

Zajímalo ho, jaké jsou eventuálně možné cesty, pokud bychom chtěli v Česku očkovat Sputnikem, a také jak daleko je Evropská léková agentura. Všechno jsem mu to vysvětlila, řekli jsme si to. Mluvili jsme ale i o řadě dalších věcí. Nebylo to nic zvláštního.