Česko nepůjde ve věci ruské vakcíny Sputnik V cestou, kterou šlo Slovensko. Nebude jej dovážet dříve, než bude mít v pořádku "papíry". Novinářům to dnes řekl ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). Na Slovensko byla očkovací látka před časem dovezena, tamní léková agentura k ní ale dosud nevydala stanovisko s odůvodněním, že výrobce neposkytl značnou část požadovaných údajů. Sputnik V zatím nemá registraci pro použití v EU.

"Určitě nechceme jít slovenskou cestou, že bychom tady najednou vítali letadlo se zmrazenými látkami, ale chceme mít nejdřív papíry v pořádku," řekl Arenberger. Ministr, který je ve funkci od středy, požádal o informace o Sputniku tuzemský Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Materiály se podle ministra nyní kompletují.

Arenberger už v den svého jmenování uvedl, že by se neschválené preparáty včetně vakcíny Sputnik mohly v Česku používat v klinických studiích. Arenbergerův předchůdce Jan Blatný (za ANO) používání neregistrovaných vakcín v Česku odmítal.

Související Včera Porušili jste kontrakt, vraťte vakcíny. Rusko chce po Slovensku nazpět zásilku Sputniku V Včera Slovensko podle státního Ruského fondu přímých investic (RDIF), který zodpovídá za marketing vakcíny Sputnik V v zahraničí, porušilo kontrakt na...

Dnes Arenberger upřesnil, že by podle jeho představ mohla být v ČR třetí fáze klinického hodnocení vakcíny, která je nejdůležitější součástí tohoto procesu. Na základě výsledků třetí fáze se pak žádá o registraci látky. Záležet podle něj bude na tom, jestli už má vakcína dostatek dat z předchozích fází klinického hodnocení. Kvůli tomu si také vyžádal informace od SÚKL. "Je pravda, že kompletní příprava takové studie nějakou dobu vyžaduje a my bychom to z ohledem na epidemiologickou situaci chtěli dělat co nejkratší," poznamenal Arenberger.

Ruskou vakcínou Sputnik očkuje v EU Maďarsko, povolilo ji pro nouzové použití. Slovensko získalo očkovací látku na začátku března, tamní léková agentura k ní ale dosud kvůli nedostatku údajů nevydala stanovisko. Vakcína dovezená na Slovensko navíc není totožná se Sputnikem V, který se používá v jiných zemích a jehož hodnocení bylo publikováno v odborném časopisu Lancet.