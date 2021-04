Počet případů osob nakažených covidem-19 v Česku v posledních týdnech klesá. To postupně snižuje tlak na nemocnice. V reakci na to se vláda chystá rozvolňovat opatření namířená proti šíření nákazy. Na obzoru je však problém, který může návrat života do normálních kolejí zkomplikovat. Nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger v pátek oznámil, že se na Děčínsku objevily dva případy takzvané brazilské mutace viru. Ta je více nakažlivá. Jak a odkud se mutace do Česka dostala, úřady zjišťují. Kvůli odhaleným případům této mutace ministerstvo v pátek rozhodlo, že se v oblasti o týden odloží rozvolňování, ke kterému ve zbytku republiky dojde v pondělí.