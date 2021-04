Prezident Zeman udělí in memoriam Řád bílého lva tragicky zesnulému většinovému vlastníkovi investiční skupiny PPF Petru Kellnerovi. Oznámil to v neděli v rozhovoru pro server Blesk.cz. Řád Bílého lva je nejvyšším státním vyznamenáním ČR.

„Znal jsem Petra Kellnera poměrně dobře, tykali jsme si. A považoval jsem ho nejenom za nejúspěšnějšího českého podnikatele, ale i za člověka, který prospěl České republice,“ řekl Zeman. „Bude mi strašně líto, že to bude in memoriam,“ doplnil k udělení vyznamenání. Kellnera označil za „hvězdu podnikání“ a připomněl, že Řád bílého lva od něj dostali také Karel Gott jako hvězda české hudby a exministr zdravotnictví Roman Prymula jako „nejlepší epidemiolog, který potlačil první vlnu epidemie“.

Zeman uvedl, že si Kellnera vážil. „Rád jsem mu trochu pomáhal například tím, že jsem ho vzal na cestu do Číny, a nikdy jsem za to od něj nic nechtěl,“ řekl. „Jeho vliv byl v byznysu. Jeho vliv v politice je značně přeceňován. Jednou mi nabídl svoje soukromé letadlo na cestě z Číny, to je vše, co pro mě udělal,“ dodal prezident s tím, že politické vazby s finančníkem nikdy neprobíral.

V rozhovoru také uvedl, že nebude vetovat novelu volebního zákona a po schválení parlamentem ji podepíše. Prezident nesouhlasí s korespondenční volbou, kterou zamýšlí do zákonu vložit Senát. Označil to za hloupost, zároveň ale naznačil, že by takovou změnu neblokoval.

Zeman řekl, že byl vždy zastánce 14 volebních krajů. Jeden volební obvod má podle něj nevýhodu, protože ztěžuje možnost vyniknout krajským politikům jako lídrům kandidátek. Přepočet hlasů voličů na mandáty označil za věčnou diskusi.

Novela volebního zákona musí být přijata kvůli verdiktu Ústavního soudu, který před dvěma měsíci zrušil dosavadní způsob přidělování mandátů jako nespravedlivý pro malé strany a zvýhodňující velké. Bez náhrady tohoto přepočtu hlasů na mandáty nebude možné plně realizovat sněmovní volby, které se budou konat 8. a 9. října.

Prezident opět kritizoval předsedu Ústavního soudu Pavla Rychetského za verdikt soudu ohledně volebního zákona. Řekl, že judikatura Evropského soudu pro lidská práva „v kauze Bulharsko“ konstatuje, že zásah do volebního zákona v situaci, kdy už probíhá volební kampaň, je protiprávní. Stejně se podle Zemana vyjádřila i tzv. Benátská komise Rady Evropy. „Z toho mi vyplývá, že Pavel Rychetský postupoval protiprávně proti judikatuře evropského soudu pro lidská práva, kterou by měl respektovat,“ řekl Zeman.

Vyjádřil se i ke spekulacím ohledně odvolání ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Uvedl, že jeho případné odvolání nebude oddalovat, pokud mu ho Babiš navrhne. V rozhovoru dále řekl, že náchodský starosta Jan Birke (ČSSD) by byl vynikajícím ministrem kultury. Podle spekulací médií má Petříčka ve funkci nahradit současný ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) a na jeho místo má přijít právě Birke.

Zeman připomněl, že podle koaliční smlouvy musí jmenování nebo odvolání sociálnědemokratických ministrů nejprve navrhnout Babišovi předseda ČSSD Jan Hamáček a teprve poté by ho Babiš navrhl prezidentovi.

Současně v souvislosti s možností, že by komunisté přestali menšinovou vládu hnutí ANO a ČSSD tolerovat, uvedl, že pokud by poslanci vládě vyslovili nedůvěru, byl by pro, aby vládla až do podzimních voleb v demisi. Zeman označil snahu některých komunistů vypovědět tzv. toleranční patent za legitimní, šest měsíců před volbami ji ale pokládá za zbytečnou.

Prohlásil také, že věděl o chystaném odvolání ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) dříve, než se informace objevila v médiích. Uvedl, že se o chystaném kroku dozvěděl patrně v neděli, zdroj informace neprozradil. Blatný se o svém odvolání dozvěděl v úterý večer od premiéra Andreje Babiše (ANO), předtím o tom média celý den spekulovala.

Na dotaz, zda ho o plánovaném odvolání informoval premiér, Zeman odpověděl, že to považuje za důvěrnou informaci. „Myslím, že by ho odvolal i bez mého přičinění,“ řekl k Babišovi. Blatného ve funkci nahradil ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Arenberger.

Zeman v této souvislosti rovněž uvedl, že jeho vztahy s Babišem se „dále zlepšují“. Odmítl, že „vyhrožoval“ tím, že pokud premiér Blatného neodvolá, nepověří Babiše po volbách sestavením vlády.

Zeman už zhruba před měsícem řekl, že by Blatný měl odejít z funkce kvůli názoru na ruskou vakcínu proti covidu-19 Sputnik V. Odmítáním látky podle něj nese odpovědnost za úmrtí lidí v Česku. Blatný trval na tom, že ruská očkovací látka musí mít před využitím v Česku souhlas Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA). Zeman k tomu řekl, že EMA je „bohužel velmi pomalá“.