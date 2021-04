Nepředpokládala jsem to, ale děti zvládly testy úplně v pohodě. Některé to dokonce i bavilo, řekla HN v pondělí dopoledne ředitelka Základní školy Komenského v Ostravě-Porubě Renáta Fialová. Ve škole neměli nikoho pozitivního a kvůli obavám z testování nakonec zůstalo jen minimum žáků doma. „Ještě jsme to nepočítali, ale řekla bych, že maximálně dva na třídu. Do toho ale počítáme i ty, kteří nepřišli třeba proto, že jsou nemocní,“ uvádí ředitelka.