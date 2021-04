Vláda podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) v pondělí potvrdila sobotní mimořádné opatření, které zakazuje setkávání více než dvou lidí. Důvodem jsou podle něj obavy epidemiologů, aby větší rozvolnění nezvrátilo křehký pozitivní trend vývoje epidemie. Vláda musí každé opatření vydané podle nového pandemického zákona potvrdit do 48 hodin od jeho vyhlášení ministerstvem.

Mimořádné opatření se podle Arenbergera snažil úřad dostatečně odůvodnit. Již dříve některá opatření ministerstva kvůli nedostatečnému zdůvodnění soud zrušil. Často se podle něj opakovala stejná argumentace u různých opatření. „Snažili jsme se této chyby vyvarovat a respektovat všechny připomínky, které měly soudy k předchozím rozhodnutím,“ řekl Arenberger.

Arenberger také představil pravdila pro sportování na venkovních sportovištích. Venku může na jednom sportovišti být až šest dvoučlenných skupin. Musí být ale nejméně 10 metrů od sebe, aby se eliminovalo šíření koronaviru. Při sportu nejsou potřeba roušky a nebude nutné ani testování pro přístup na sportoviště.

Na umožnění sportování dvanáctičlenným skupinám rozdělených do dvojic se ministr a premiér Andrej Babiš dohodli v neděli večer s vrcholnými představiteli sportovního prostředí. O tom, jak budou velké rozestupy, ale podle informací ČTK nebyla řeč.

„Těch deset metrů jsou epidemiologické podmínky, které zaručí, že se hráči nenakazí,“ uvedl ministr. Předseda Národní sportovní agentury (NSA) Milan Hnilička tento kompromis přivítal. „Situace ohledně nesportování je vyloženě alarmující, proto je nutností bezodkladně vrátit děti zpátky na sportoviště. A to tento návrh umožňuje,“ uvedl pro ČTK.

Vláda podle ministra zdravotnictví také potvrdila odklad zahájení výuky v okrese Děčín o týden, který nařídila Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje.

Žáci závěrečných ročníků středních škol a středoškoláci ohrožení školním neúspěchem budou moct od 19. dubna docházet na skupinové konzultace ve skupinách maximálně do šesti osob. Po jednání vlády to oznámil na twitteru ministr školství Robert Plaga (za ANO).

Před jednáním kabinetu ministr řekl, že praktická výuka na středních a vyšších odborných školách, konzervatořích a v posledních ročnících vysokých škol se zřejmě příští pondělí neobnoví, jak vláda původně plánovala. Mluvčí ministerstva Aneta Lednová ČTK po jednání řekla, že kabinet tento záměr potvrdil. Návrat žáků a studentů do těchto škol zatím podle Plagy nedoporučují epidemiologové.

Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) uvedla, že obnovení výuky na středních a vyšších odborných školách, konzervatořích a v posledních ročnících vysokých škol by se mělo odložit nejméně na 26. dubna, až se případně projeví aktuální zmírnění opatření.

Došlo také k úpravě podoby svateb a pohřbů. Uvnitř se jich bude moci účastnit 15 osob, uvedl také Arenberger.

Vláda v pondělí také schválila rozšíření státem zaručených úvěrů firmám v programu Covid III o úvěry určené nejen na provoz, ale i na investice. Začátek čerpání investičních úvěrů lze očekávat zhruba na počátku května. Na tiskové konferenci po jednání vlády o tom informoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Podpora se nově bude vztahovat na investiční úvěry až do 90 milionů korun v závislosti na velikosti podniku a maximální výši ručení. V případě firem do 250 zaměstnanců bude stát ručit až do 90 procent u úvěrů do 50 milionů korun a do 50 procent pro úvěry do 90 milionů korun. V případě podniků od 251 do 500 zaměstnanců by stát měl ručit až do 80 procent pro úvěry do 50 milionů korun a až do 50 procent u úvěrů do 80 milionů korun. O podporu bude možné požádat do konce roku a délka ručení bude maximálně šest let.

Banky v COVID III k 15. březnu podle ČNB schválily 4204 žádostí v objemu 28,4 miliardy korun. Podnikatelé z programu zatím získali půjčky za zhruba 23,4 miliardy korun. Ve srovnání s údaji k 28. únoru počet přijatých žádostí k 15. březnu vzrostl o 280, objem stoupl o 1,4 miliardy korun.