Ministr by neměl říkat, že ví, že porušuje zákon, reagoval emeritní ústavní soudce Stanislav Balík na slova ministra zdravotnictví Petra Arenbergera, který připustil, že žaloby na nová opatření v boji s pandemií budou nejspíš úspěšné. „Právníci nás u soudu do tří týdnů asi spláchnou s tím, že nemáme nic omezovat. Jsme si toho vědomi, ale chtěli jsme to alespoň oddálit, uvažujeme jako lékaři, a ne jako právníci,“ odpověděl Arenberger na hrozbu žalob kvůli přílišným restrikcím, které podle právníků nejde bez nouzového stavu zavést.