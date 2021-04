Odborníci z Mezioborové skupiny pro epidemické situace dávají vládě svá doporučení pozdě, stěžoval si v neděli premiér Andrej Babiš (ANO). Snažil se tak vysvětlit, proč nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger nejprve chtěl povolit setkávání deseti lidí uvnitř a dvaceti venku a o pár hodin později už prosazoval limit dvou lidí.

Členové skupiny to ale odmítají s tím, že vláda s nimi benevolentnější návrh vůbec nekonzultovala. Viroložka Ruth Tachezy premiérovo jednání považuje za nefér a doufá, že se přístup politiků zlepší. „Pokud by nás nadále zneužívali, není důvod, abychom v tom nadále zadarmo a na úkor svého volného času pokračovali,“ říká. Vláda se nakonec kromě škol rozhodla navzdory odborné skupině otevřít také některé obchody. Podle Tachezy hrozí, že by počty nakažených mohly opět stoupnout. „Velmi nerada bych viděla situaci, že kvůli tomu znovu budeme zavírat školy. To by mi přišlo jako katastrofa,“ dodává vědkyně.